OM, OL, OGC Nice : ils ont dans l’équipe type de la 19e journée de Ligue 1

Ce lundi matin, il est déjà l’heure de se pencher sur l’équipe type de la 19e journée de Ligue 1. Endrick fait déjà des ravages.

Avec déjà quatre buts inscrits en deux matches de Ligue 1, Endrick crève déjà l’écran à l’OL. Auteur d’un triplé hier à Metz (5-2), l’attaquant brésilien prêté par le Real Madrid est déjà dans l’équipe type de cette 19e journée.

Vainqueurs du choc du haut de tableau contre le RC Lens ce samedi à l’Orange Vélodrome (3-1), Roberto De Zerbi et Facundo Medina portent haut les couleurs de l’OM. Du côté du RC Strasbourg, la large victoire d’hier à Lille (4-1) permet au club alsacien de placer trois de ses joueurs dans ce onze de prestige : Martial Godo, Julio Enciso et Guéla Doué.

Vainqueur à Nantes hier (3-1), l’OGC Nice retrouve de sa superbe grâce notamment à Mohamed-Ali Cho, auteur d’un doublé dans le chaos de La Beaujoire. L’arrivée de Claude Puel aux commandes de cette équipe cet hiver en remplacement de Franck Haise semble porter ses fruits.