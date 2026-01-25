OL : Endrick fait exploser Metz avec un triplé, ses débuts en Ligue 1 affolent les compteurs !

L’OL a frappé fort en s’imposant à Metz (5-2) où Endrick, prêté par le Real Madrid, a confirmé ses débuts de folie en Ligue 1.

En déplacement au Stade Saint-Symphorien, l’Olympique Lyonnais a fait parler sa force offensive, et c’est surtout Endrick, l’attaquant brésilien prêté par le Real Madrid, qui a volé la vedette dimanche en Ligue 1 face à Metz. Dès l’entame du match, le jeune numéro 9 a inscrit un doublé, ouvrant et relançant la rencontre pour Lyon. Son premier but est intervenu dès la 11ᵉ minute, un superbe piqué sur un service de Corentin Tolisso, qui a donné l’avantage aux Rhodaniens et lancé les hostilités. Endrick a ensuite doublé la mise juste avant la pause en 45ᵉ+1, poursuivant sa fantastique série : trois buts en trois matchs sous le maillot lyonnais.

Déjà 4 buts en 3 matchs pour Endrick avec l’OL

Le Brésilien de 19 ans, arrivé cet hiver en prêt du Real Madrid, confirme qu’il n’est pas venu pour faire de la figuration. Après avoir déjà trouvé le chemin des filets en Coupe de France contre Lille, il débloque désormais son compteur en Ligue 1, et de quelle manière ! Son activité incessante et son sens du but font déjà de lui un élément central du projet offensif de Lyon.

Mais Endrick ne se contente pas de marquer. Il influence le jeu dans tous les compartiments offensifs : ses appels, son pressing haut, et sa capacité à déséquilibrer les défenses attirent l’attention des adversaires et créent des espaces pour ses partenaires. En trois apparitions, il cumule déjà 4 buts et 1 passes décisive – ce qui témoigne d’une adaptation express à la Ligue 1. Endrick est le 1er joueur à inscrire 4 buts après 3 premiers matchs officiels avec l’OL depuis John Carew en 2005 (5). Et Endrick (4) a déjà inscrit plus de buts que Martin Sartiano (3) avec l’OL en compétition officielle cette saison…

Arrivé pour relancer sa progression après du temps de jeu limité au Real Madrid, le jeune brésilien s’impose déjà comme un atout majeur pour l’OL, 4e de Ligue 1. En difficulté depuis son arrivée au Real Madrid, il n’est plus une promesse : il est déjà une réalité concrète, capable de faire basculer les matchs. L’OL s’en frotte les mains !