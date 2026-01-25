OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Les Marseillais ont marché sur le leader lensois »

Ce samedi, l’OM a remporté le choc de cette 19e journée de Ligue 1 en scalpant le RC Lens à l’Orange Vélodrome (3-1). Une prestation de qualité qui relance les Marseillais avant un rendez-vous capital mercredi en Ligue des Champions. Analyse.

Il aura donc fallu la suspension des ultras du Virage Nord pour voir l’OM afficher son meilleur visage de la saison. Après avoir assisté à un craquage mythique des Wouth Winners en avant-match, un régal pour les mirettes, on a enfin vu une équipe conquérante à l’Orange Vélodrome en cette année 2026.

Une entame de feu

Portés par un public magnifique, encore une fois, les hommes de Roberto De Zerbi ont réalisé une prestation très convaincante initiée par une entame de feu. Un premier but sur la première occasion d’Amine Gouiri (1-0, 3e) puis un deuxième dans la foulée, œuvre d’Ethan Nwareni (2-0, 13e) ont tétanisé les Sang et Or. À peine arrivé sur la Canebière, l’ailier anglais a montré toute l’étendue de son talent et et presque fait oublier son compatriote Mason Greenwood le temps d’une soirée.

Quel visage de l’OM mercredi à Bruges ?

En termes de recrue, Quinten Timber n’a pas été mal non plus. Le Néerlandais a apporté du punch et du muscle dans l’entrejeu et a gagné la bataille du milieu, secteur pourtant dominant du RC Lens. C’est tout l’édifice marseillais qui a semblé solide ce soir. Du sérieux, de l’envie, de l’engagement… le tout ponctué par une dernière réalisation de ce diable de Gouiri (3-0, 75e), mais entaché par un but du jeune Rayane Fofana (3-1, 85e). Quand l’OM met ces ingrédients-là, comme il le fait en moyenne un match sur deux cette saison, rien ne semble lui résister. Ce constat appelle une vraie question : quel visage de l’OM verra-t-on mercredi à Bruges, le tristounet de Liverpool ou celui bien plus fringant de ce soir ?

Bastien AUBERT