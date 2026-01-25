À LA UNE DU 25 JAN 2026
[09:38]Stade Rennais Mercato : toujours espéré par Chelsea, Jacquet prend un gros avertissement
[09:17]Revue de presse espagnole : Mbappé mis à l’honneur au Real Madrid, une grosse signature espérée au FC Barcelone
[09:00]ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Kilmer Sports, Horneland, les joueurs… tous indignes »
[08:54]PSG Mercato : c’est annoncé, un choc très redouté guette Dro (FC Barcelone) à Paris
[08:19]FC Nantes : Kantari contraint de revoir ses plans pour le choc face à Nice
[07:59]ASSE : le vestiaire a explosé à Reims, c’est très chaud pour Eirik Horneland !
[07:36]OM : De Zerbi dézingue la presse et révèle comment son équipe a terrassé le RC Lens
[07:15]RC Lens : après l’OM, Sage parle mercato et annonce une mauvaise nouvelle pour Baidoo
[07:00]FC Nantes Mercato : une nouvelle signature bouclée, c’est un joueur très courtisé
[06:00]Stade de Reims – ASSE : les notes des Verts, battus à 11 contre 10 et encore indignes
OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Les Marseillais ont marché sur le leader lensois »

Par Bastien Aubert - 25 Jan 2026, 05:00
💬 Commenter
Ethan Nwaneri (OM)
Ce samedi, l’OM a remporté le choc de cette 19e journée de Ligue 1 en scalpant le RC Lens à l’Orange Vélodrome (3-1). Une prestation de qualité qui relance les Marseillais avant un rendez-vous capital mercredi en Ligue des Champions. Analyse.

Il aura donc fallu la suspension des ultras du Virage Nord pour voir l’OM afficher son meilleur visage de la saison. Après avoir assisté à un craquage mythique des Wouth Winners en avant-match, un régal pour les mirettes, on a enfin vu une équipe conquérante à l’Orange Vélodrome en cette année 2026.

Une entame de feu

Portés par un public magnifique, encore une fois, les hommes de Roberto De Zerbi ont réalisé une prestation très convaincante initiée par une entame de feu. Un premier but sur la première occasion d’Amine Gouiri (1-0, 3e) puis un deuxième dans la foulée, œuvre d’Ethan Nwareni (2-0, 13e) ont tétanisé les Sang et Or. À peine arrivé sur la Canebière, l’ailier anglais a montré toute l’étendue de son talent et et presque fait oublier son compatriote Mason Greenwood le temps d’une soirée.

Quel visage de l’OM mercredi à Bruges ?

En termes de recrue, Quinten Timber n’a pas été mal non plus. Le Néerlandais a apporté du punch et du muscle dans l’entrejeu et a gagné la bataille du milieu, secteur pourtant dominant du RC Lens. C’est tout l’édifice marseillais qui a semblé solide ce soir. Du sérieux, de l’envie, de l’engagement… le tout ponctué par une dernière réalisation de ce diable de Gouiri (3-0, 75e), mais entaché par un but du jeune Rayane Fofana (3-1, 85e). Quand l’OM met ces ingrédients-là, comme il le fait en moyenne un match sur deux cette saison, rien ne semble lui résister. Ce constat appelle une vraie question : quel visage de l’OM verra-t-on mercredi à Bruges, le tristounet de Liverpool ou celui bien plus fringant de ce soir ?

Bastien AUBERT

