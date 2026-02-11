Dans la nuit, l’OM a officialisé le départ de Roberto De Zerbi alors que la piste menant à Ha bin Beye s’est confirmée.

C’est un communiqué sec, limpide, publié dans la nuit, qui a scellé le sort de Roberto De Zerbi à l’OM. Après une saison marquée par une brillante 2e place en 2024/25, le technicien italien quitte donc le club phocéen. Une séparation actée « d’un commun accord », comme le précise le club. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d’un commun accord.

À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. »

Qui pour succéder à De Zerbi à l’OM ?

Le message est clair. La décision est assumée par toute la direction. Et elle est présentée comme stratégique, tournée vers « les enjeux sportifs de cette fin de saison ». Autrement dit : l’OM veut provoquer un électrochoc. Reste désormais la question brûlante : qui pour succéder à De Zerbi ? Et là, un nom revient déjà avec insistance. Celui d’Habib Beye. L’ancien défenseur olympien, aujourd’hui entraîneur, voit sa piste se confirmer sérieusement. Dans la foulée des premières révélations de La Minute OM, Romain Molina a validé la tendance en lâchant une phrase lourde de sens : « Clasico n’a pas perdu de temps pour essayer de placer (médiatiquement notamment) Beye. »

Beye un choix fort et risqué

Comprendre : les réseaux s’activent, et vite. Beye connaît la maison. Il a l’ADN marseillais. Il incarne aussi une nouvelle génération d’entraîneurs, capable d’amener énergie et discours fort dans un vestiaire qui a besoin de repères immédiats. Mais entre rumeurs médiatiques et décision finale, il reste encore des étapes. Une chose est sûre : à Marseille, le calme ne dure jamais longtemps. Le départ de De Zerbi, malgré un bilan sportif solide, marque un nouveau tournant. Et si Habib Beye venait à s’asseoir sur le banc, ce serait un choix fort, symbolique… et risqué.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

14/02 : OM-Strasbourg (22e journée de Ligue 1)

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France