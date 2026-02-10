Si Mason Greenwood et Medhi Benatia ne se parlent plus, c’est parce que l’attaquant de l’OM a eu un différend avec le direction sportif l’été dernier.

Ce mardi, Romain Molina a publié une vidéo dans laquelle il revient sur les problèmes de l’Olympique de Marseille, plongé dans une crise de résultats depuis le début de l’année 2026. Selon le journaliste, il y a des « soucis, oui, mais pas des dysfonctionnements graves comme à Monaco ou Rennes ». Il est notamment question de tensions entre plusieurs personnages importants du club, à commencer par Mason Greenwood et Medhi Benatia, qui ne se parleraient plus. L’Anglais snoberait son directeur sportif et on sait désormais pourquoi…

Greenwood voulait partir en Arabie Saoudite l’été dernier

L’origine de la brouille remonterait à l’été dernier. Plus précisément à la fin du marché estival. Dans les derniers jours, Mason Greenwood aurait reçu une offre juteuse d’Arabie Saoudite et aurait demandé à sa direction de le laisser partir. Mais Medhi Benatia et Pablo Longoria n’ayant pas le temps de lui trouver un remplaçant à la hauteur, ils se sont opposés à ce transfert. L’Anglais l’aurait mal pris et ne leur parlerait plus depuis, même si ses performances sur le terrain sont toujours aussi bonnes.

Cette anecdote prouve que Mason Greenwood ne vivra pas une troisième saison en Provence. A moins que Medhi Benatia ne quitte son poste à l’OM en juin, comme il en est fortement question en cette période troublée.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

14/02 : OM-Strasbourg (22e journée de Ligue 1)

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France