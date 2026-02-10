A l’origine de la tension entre Roberto De Zerbi et les médias français, Jérôme Rothen assure que l’OM passera à côté de tous ses objectifs s’il ne renvoie pas l’entraîneur italien.

Plongé dans une crise très profonde depuis la déroute au Parc, dimanche, l’OM n’a toujours pas pris de décision drastique concernant Roberto De Zerbi. Celui-ci a dirigé l’entraînement du jour comme si de rien n’était, ce qui laisse à penser qu’il ne démissionnera pas. Et que la rupture n’est pas consommée avec Medhi Benatia et Pablo Longoria. Mais Jérôme Rothen est catégorique : si l’OM continue avec De Zerbi, il passera à côté de ses deux objectifs que sont une nouvelle qualification pour la Champions League et une victoire en Coupe de France !

« Avec De Zerbi c’est mort ! »

« Il a un égo surdimensionné. Les dirigeants le gardent, car ils veulent garder la face. Il est surcoté, mais ils ne veulent pas le reconnaître En continuant comme ça, l’OM finira 4e voire 5e et ne gagnera pas la Coupe de France. Avec De Zerbi c’est mort ! » Une analyse plutôt drôle venant de quelqu’un qui a lui-même un ego surdimensionné…

Ces propos ne risquent pas de calmer les choses entre Roberto De Zerbi et les médias français. L’Italien avait fait un amalgame en pointant du doigt l’attitude des journalistes français à son égard après qu’Antonio Cassano ait regretté que Rothen et Christophe Dugarry passent leur temps à critiquer son compatriote.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

14/02 : OM-Strasbourg (22e journée de Ligue 1)

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France