OM : une réunion a eu lieu entre Benatia et Beye, Longoria sonne l’alerte !

La quête du futur coach de l’OM se poursuit, et Mehdi Benatia pousse pour Habib Beye. Tandis que Pablo Longoria a convoqué une réunion de crise…

À Marseille, le calme apparent masque une intense activité en coulisses. Si aucun nom n’a encore été officialisé pour succéder à Roberto De Zerbi, le chantier de la succession est bel et bien lancé. Et au cœur de ce dossier sensible, un homme avance avec méthode : Mehdi Benatia.

Le profil de Beye coche de nombreuses cases

Le directeur du football olympien joue un rôle central dans la réflexion en cours. Son objectif est clair : éviter une nouvelle transition chaotique et installer un entraîneur capable de s’inscrire dans la durée, tout en comprenant l’environnement très particulier du club. Dans ce contexte, le profil d’Habib Beye coche de nombreuses cases.

Ancien joueur de l’OM, passé par le centre de formation et titulaire lors de ses années marseillaises, Beye n’est pas un inconnu à la Commanderie. Son évolution sur le banc, d’abord comme adjoint puis comme entraîneur principal, a été suivie de près par la direction olympienne. Malgré une première expérience contrastée à Rennes, son travail est jugé sérieux, structuré et prometteur.

Ce qui séduit particulièrement Benatia, c’est la capacité de Beye à fédérer, à gérer un vestiaire sous pression et à s’adapter à un contexte exigeant. Autant de qualités indispensables à Marseille, où la dimension émotionnelle et médiatique dépasse souvent le cadre sportif. En interne, certains estiment même que son passage difficile en Bretagne pourrait renforcer sa crédibilité, en lui offrant une expérience précieuse face à l’adversité.

Benatia et Beye en réunion à Paris… Longoria sonne l’alerte

Les discussions, elles, avancent avec prudence. Selon L’Équipe, Benatia et Beye devaient même se rencontrer hier, jeudi, à Paris, signe que le dossier est pris au sérieux. Reste toutefois un obstacle de taille : la situation contractuelle de Beye avec Rennes, dont le dénouement conditionnera toute accélération côté marseillais.

En attendant, aucun effet d’annonce n’est attendu. Si Benatia est toujours aussi incertain sur son avenir au club au-delà de la saison actuelle, Pablo Longoria, lui, privilégie la discrétion, conscient que chaque décision est scrutée et commentée. Toujours selon le quotidien sportif, le président a tenu une réunion de crise aux côtés d’Alessandro Antonello, le directeur général, et deux fidèles, Alban Juster et Maxime Quinart.

À Marseille, le futur se dessine lentement, loin des micros. Et si Habib Beye n’est pas encore l’entraîneur de l’OM, son nom n’a jamais été aussi présent dans les discussions qui comptent.