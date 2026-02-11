Selon Bertrand Latour, l’OM aurait proposé un contrat d’un an et demi à Habib Beye. Celui-ci serait chaud pour le signer mais il doit encore régler des détails administratifs avec le Stade Rennais.

Ce soir, le journaliste de Canal+ Bertrand Latour annonce que l’Olympique de Marseille a bien contacté Habib Beye pour succéder à Roberto De Zerbi. Et que l’entraîneur, limogé par le Stade Rennais la semaine dernière, aurait accepté le contrat d’un an et demi qui lui a été proposé. Le souci, c’est qu’il aurait des soucis administratifs à régler avec le SRFC, ce qui bloque pour le moment son arrivée en Provence. Et cela va dans le sens de l’information de RMC, qui assure que le nouvel entraîneur marseillais sera nommé en début de semaine prochaine.

Beye doit d’abord régler ses soucis administratifs avec Rennes

La nomination de Beye serait une vraie surprise car, même s’il n’a jamais caché sa passion pour son ancien club, assurant qu’il ne pourrait jamais dire non à une offre marseillaise, son profil inexpérimenté ne colle pas avec les attentes d’un club comme l’OM. La fin de saison s’annonce difficile, avec une qualification en Champions League à aller chercher plus une première victoire en Coupe de France depuis 1989. L’effectif est en crise de confiance mais compte beaucoup de joueurs expérimentés. Les méthodes de Beye, qui lui ont valu de se mettre à dos le vestiaire rennais, pourraient-elles fonctionner à Marseille ?

Il se peut également que le duo Benatia-Longoria fasse comme avec les joueurs en période de mercato : il se met d’accord avec plusieurs avant de n’en recruter qu’un, celui qui correspond le mieux à ses attentes. En tout cas, l’attente devrait durer encore quelques jours…

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais

13/02 : Stade Rennais-PSG (22e journée de Ligue 1)

22/02 : Auxerre-Stade Rennais (23e journée de Ligue 1)

28/02 : Stade Rennais-Toulouse (24e journée de Ligue 1)

08/03 : Nice-Stade Rennais (25e journée de Ligue 1)

15/03 : Stade Rennais-Lille (26e journée de Ligue 1)

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)