Si Roberto De Zerbi a quitté l’OM, But Football Club s’est penché sur plusieurs entraîneurs qui auraient le profil pour le remplacer.

Christophe Galtier, le pur Marseillais

Christophe Galtier reste un profil très crédible pour l’OM. Champion de Ligue 1 avec Lille, passé par le PSG et habitué à gérer des vestiaires exigeants, il apporte une combinaison rare d’expérience et de pragmatisme. Son arrivée offrirait immédiatement une stabilité tactique et mentale à l’équipe, capable de faire face à la pression d’un club comme Marseille. Galtier sait comment structurer un effectif, imposer son autorité et obtenir des résultats rapides, même dans des contextes délicats. Le défi pour l’OM serait de convaincre le technicien français, dont le CV et les ambitions le placent au sommet des entraîneurs disponibles, de relever ce nouveau défi dans un club en reconstruction. Il est actuellement en poste à Neom.

Habib Beye : le retour d’un ancien du club

Habib Beye reste une option très médiatique et symbolique. Ancien défenseur et capitaine marseillais, il connaît parfaitement l’ADN de l’OM et pourrait s’appuyer sur ce lien avec le vestiaire pour relancer l’équipe. Son profil jeune mais expérimenté dans le coaching de jeunes et d’adultes lui permettrait de mobiliser rapidement les joueurs. Les risques : l’inexpérience en tant que coach principal en Ligue 1 et son passage mitigé sur le banc du Stade Rennais, mais le potentiel est indéniable. Il est libre, déjà prêt à repartir sur un nouveau projet et entraîner Marseille le fait rêver.

Franck Haise : le bâtisseur

L’ancien coach de l’OGC Nice et formateur rennais, Franck Haise est évoqué sur le banc du Stade Rennais depuis plusieurs semaines. En pleins négociations avec le club breton, Haise, libre, connaît le championnat et a brillamment fait ses preuves notamment au RC Lens. Sa capacité à former et intégrer des jeunes joueurs, combinée à une approche tactique solide, en fait un profil sérieux pour un club qui veut un coach pragmatique capable d’obtenir des résultats rapides.

Eric Roy : le technicien discret mais expérimenté

Eric Roy, ancien entraîneur et directeur sportif notamment à Nice et Monaco, est reconnu pour sa capacité à structurer un projet sur le long terme et à travailler efficacement avec les jeunes talents. Sa connaissance du football français et de la Ligue 1 fait de lui un profil rassurant pour un club qui veut à la fois stabilité et projection sur plusieurs saisons. L’actuel entraîneur du Stade Brestois, qui doit affronter l’OM dans dix jours, a également pour lui d’avoir porté le maillot phocéen et de rêver de l’entraîner. Seul bémol : il souffre de la maladie et le contexte électrique local pourrait être rédhibitoire dans son cas.

Igor Tudor : les supporters ne diraient pas non

Igor Tudor est à nouveau sans club après avoir vu sa dernière aventure à la Juventus se terminer récemment. Ancien entraîneur de l’OM (saison 2022‑2023), Tudor avait ensuite rebondi à la Juventus en mars 2025 pour remplacer Thiago Motta, avec l’objectif d’assurer une qualification en Ligue des champions. Malgré une belle mission accomplie en fin de saison précédente avec une 4ᵉ place, son début de saison 2025‑2026 à Turin a été compliqué, et il a finalement été remercié le 27 octobre 2025 avec son staff après une série de résultats décevants en championnat et en coupes. Deux mois et demi plus tard, son contrat a été officiellement résilié mais les supporters rêveraient d’un retour sur la Canebière.

Erik Ten Hag : le profil international ambitieux

L’entraîneur néerlandais d’Ajax Amsterdam a démontré sa capacité à construire des équipes solides et performantes à haut niveau européen. Son approche tactique moderne et exigeante, combinée à son habitude de travailler avec des jeunes, en fait un profil très convoité. Le défi : convaincre l’actuel coach de Twente de rejoindre un club en reconstruction comme l’OM, ce qu’il n’avait pas réussi à faire du côté de Manchester United.

Ruben Amorim : le jeune stratège portugais

Libre, l’ancien entraîneur du Sporting Portugal a rapidement imposé son style offensif et son autorité tactique dans l’élite portugaise. Très apprécié pour sa vision moderne du jeu et sa capacité à dynamiser un vestiaire jeune, Amorim pourrait être un pari audacieux pour Marseille, prêt à miser sur un coach en pleine ascension capable de faire évoluer l’équipe. Seul bémol là aussi, il a échoué à relancer Manchester United, un club au contexte difficile à assumer… comme l’OM.

Sergio Conceição : l’expérience et le caractère lusitanien

Sergio Conceição combine charisme, autorité et résultats constants en championnat et en Europe. Sa capacité à imposer un style puissant et agressif, ainsi qu’à gérer des effectifs exigeants, en fait un candidat sérieux pour un club comme l’OM qui cherche à retrouver une identité forte et des résultats immédiats. Déjà cité avant l’arrivée de Roberto De Zerbi, les négociations avaient capoté. Actuellement en poste à Al-Ittihad dont difficile à sortir.

Francesco Farioli : pleine réussite à Porto

Francesco Farioli fait sensation à Porto avec des résultats remarquables malgré un profil jeune et prometteur. Son approche tactique moderne, sa capacité à gérer des jeunes talents et à insuffler un style offensif attractif font de lui une piste intrigante pour l’OM. Rapidement observé par plusieurs clubs européens, Farioli pourrait incarner un pari audacieux mais potentiellement transformateur pour l’OM. S’il connaît la Ligue 1 après son passage à l’OGC Nice, il vient de prolonger chez les Portistas, ce qui éloigne de facto une arrivée imminente à Marseille. Mais le profil plaît.

Walid Regragui : sous tension avec le Maroc

Célèbre pour avoir mené le Maroc à une demi-finale de Coupe du Monde et une finale de CAN, Walid Regragui allie rigueur tactique et capacité à galvaniser un groupe. Son style dynamique et sa réputation de motivateur pourraient parfaitement correspondre à l’urgence et à la pression du banc marseillais. Né en France, il connaît la Ligue 1 et représenterait un choix audacieux à l’heure où des tensions sont nées avec sa fédération suite à la CAN. S’il devrait continuer à la tête des Lions de l’Atlas jusqu’à la Coupe du Monde, il aurait même posé sa démission, qui aurait été refusée par ses dirigeants.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

14/02 : OM-Strasbourg (22e journée de Ligue 1)

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France