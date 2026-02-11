Les dirigeants de l’OM, Pablo Longoria et Medhi Benatia, planchent sur l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Mais celui-ci ne devrait être nommé que la semaine prochaine.

Ce mercredi soir, RMC publie un article sur les coulisses du départ de Roberto De Zerbi. On y apprend que l’entraîneur italien a vraisemblablement pris la direction de quitter son poste dès dimanche soir, après la déroute au Parc. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont passé les deux journées suivantes à essayer de le faire revenir sur sa décision mais rien n’y a fait. Le président de l’OM et son directeur général en voudraient notamment à leurs joueurs, qui ont précipité ce départ alors qu’eux étaient prêts à continuer avec leur entraîneur, même si celui-ci était contesté.

Abardonado sur le banc contre Strasbourg

On apprend aussi que ce sont Jacques Abardonado et Romain Ferrier qui ont dirigé la séance du jour. Et que le tandem devrait être sur le banc samedi, à 17h, pour la réception de Strasbourg. Les dirigeants de l’OM multiplient les contacts pour leur nouvel entraîneur mais ils ne devraient pas aboutir à un accord avant la semaine prochaine. L’idée serait que le successeur de Roberto De Zerbi soit sur le banc pour le déplacement à Brest dans deux vendredis.

Ce mercredi, même si les noms se sont multipliés dans les médias, d’Habib Beye à Sergio Conceiçao en passant par Christophe Galtier, Francesco Farioli, Igor Tudor ou Eric Chelle, aucun candidat ne semble se détacher. Le duo Benatia-Longoria va-t-il encore réserver une surprise, comme en période de mercato ?

Le calendrier de fin de saison de l’OM

14/02 : OM-Strasbourg (22e journée de Ligue 1)

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France