Roberto De Zerbi et l’OM ont rapidement trouvé un accord pour leur séparation, notamment au niveau financier. Nayef Aguerd, lui, a salué son désormais ancien entraîneur.

RMC vient de dévoiler certaines informations concernant la rupture entre l’OM et Roberto De Zerbi. Comme attendu, l’entraîneur italien n’a pas fait de complications pour casser son contrat. Selon le média, il aurait demandé à recevoir ses salaires jusqu’à la fin de la saison, mais pas ceux de l’exercice 2026-27 auxquels il pouvait prétendre. En revanche, il aurait demandé à ce que ses sept adjoints, eux, soient « plus correctement indemnisés ». L’OM aurait accédé à sa demande.

« Certaines rencontres laissent une trace »

Après la vidéo diffusée par le club pour remercier son désormais ancien entraîneur, Nayef Aguerd a publié un message sur les réseaux sociaux : « Coach, certaines rencontres laissent une trace. La vôtre en fait partie! Grand coach mais surtout une très belle personne avec des valeurs. Merci pour la confiance, la passion transmise, l’intensité partagée et le respect mutuel. Je vous souhaite le meilleur pour la suite ». Un message à l’image du joueur qu’est le défenseur marocain : très classe !

En revanche, les habituels pourfendeurs de Roberto De Zerbi, Jérôme Rothen et Christophe Dugarry, s’en sont donnés à cœur joie ce soir sur RMC. L’Italien aura désormais toute latitude pour dire à voix haute ce qu’il pense des deux anciens joueurs !

Le calendrier de fin de saison de l’OM

14/02 : OM-Strasbourg (22e journée de Ligue 1)

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France