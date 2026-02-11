À LA UNE DU 11 FéV 2026
OM : un ex du RC Lens qui rêve du Real Madrid chaud pour succéder à De Zerbi !

Par Raphaël Nouet - 11 Fév 2026, 15:57
💬 Commenter
Eric Chelle lors d'une conférence de presse avec le Nigéria.
Selon La Provence, Eric Chelle aurait été contacté pour le poste d’entraîneur de l’OM. Lui qui est actuellement sélectionneur du Nigéria et a grandi en Provence serait enthousiasmé par le challenge !

Depuis que l’OM et Roberto De Zerbi ont officialisé leur séparation, cette nuit, la liste des candidats à la succession de l’Italien ne cesse de s’allonger. La Provence a ajouté un nom ce mercredi, celui d’Eric Chelle. Le quotidien régional assure que des premiers contacts ont eu lieu entre la direction marseillaise et l’actuel sélectionneur du Nigéria. Celui-ci serait emballé par la perspective d’entraîner l’OM, lui qui est né à Abidjan mais qui a grandi en Provence, débutant à Arles avant de passer par Martigues.

Un beau parcours avec le Nigéria à la CAN, mais…

Si le parcours des Super Eagles à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 a été plutôt intéressant (3e place finale après une élimination en demies face au Maroc), Eric Chelle manque de références depuis qu’il a basculé dans la carrière d’entraîneur. Une carrière débuté à… Marseille, avec l’Athlético. Il a ensuite dirigé Martigues, Boulogne, la sélection du Mali et le MC Oran. Le Nigéria a très bien joué à la CAN, au point que beaucoup voyaient en lui le favori de la compétition finalement remportée par le Sénégal, mais a-t-il les aptitudes pour diriger un club comme l’OM ? A Medhi Benatia et Pablo Longoria de trancher.

La direction de l’OM va vite devoir trancher pour le successeur de Roberto De Zerbi car les matches s’enchaînent et le club, descendu à la 4e place après sa déroute à Paris, doit impérativement retrouver le podium, synonyme de qualification directe pour la prochaine Champions League. Sans compter qu’une victoire en Coupe de France permettrait d’apaiser les tensions avec les supporters. Eric Chelle, qui a déclaré avoir pour ambition de devenir le premier entraîneur africain du Real Madrid, est un candidat parmi beaucoup d’autres.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

14/02 : OM-Strasbourg (22e journée de Ligue 1)
20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)
01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)
04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)
07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)
15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)
22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)
12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)
22/04 : Demi-finales de Coupe de France
26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

