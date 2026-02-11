OM : qui serait l’entraîneur idéal pour remplacer De Zerbi ?

À LA UNE DU 11 FéV 2026
Par Bastien Aubert - 11 Fév 2026, 15:30
Sergio Conceicao
Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat : qui serait l’entraîneur idéal pour remplacer Roberto De Zerbi à l’OM ?

« Sergio Conceição »

« Sergio Conceição coche beaucoup de cases pour incarner le successeur idéal de Roberto De Zerbi à l’OM. Déjà courtisé par les dirigeants olympiens en juin 2024, où il avait même été érigé en piste prioritaire avant que Marseille ne finalise finalement l’arrivée de l’Italien, le technicien portugais reste un nom qui parle en interne. Aujourd’hui en poste à Al-Ittihad, il vient d’ailleurs de frapper fort en écrasant Al-Gharafa (7-0) en Ligue des Champions asiatique, preuve que son exigence et son intensité voyagent bien.

L’ancien coach du FC Nantes réalise des performances solides en Arabie Saoudite avec un bilan de 13 victoires, 4 nuls et 6 défaites en 23 matches. Surtout, il dispose d’une clause libératoire fixée à 4,5 millions d’euros, un montant accessible pour un club comme l’OM. Si aucun contact n’a encore été établi à ce stade, son profil de coach sanguin mais rigoureux, capable de remettre de l’ordre dans un vestiaire sous tension, pourrait parfaitement correspondre au contexte marseillais avec un bémol partagé et vérifié avec le profil de De Zerbi : son côté volcanique ne lui jouerait-il pas des tours dans un environnement aussi inflammable ? »

Bastien AUBERT

« Igor Tudor »

« J’avais pensé répondre de façon ironique comme « les leaders des groupes ultras » ou « Raymond Goethals », tellement je suis dégoûté par l’instabilité permanente de ce club. J’aurais aussi voulu dire que l’entraîneur idéal n’existe pas puisqu’une machine à gagner comme Didier Deschamps ne fait pas l’affaire, un nom comme Roberto De Zerbi non plus, un adepte du beau jeu comme Marcelo Bielsa pareil… Soit ce sont les joueurs qui en ont marre, soit ce sont les supporters. Et ainsi, l’OM continue son entreprise d’auto-destruction, qui est sa marque de fabrique depuis 127 ans. C’est vraiment rageant !

Mais puisqu’il faut choisir quelqu’un, je prendrais Igor Tudor. Il a le mérite de connaître la maison et de prôner le style de jeu attendu par tout le monde, à savoir offensif, agressif, fait d’un pressing haut. Le football à la mode. En outre, son style tout en exigence ne risquerait pas de lasser les joueurs puisqu’il ne serait là que pour les quatre prochains mois. Ensuite, bon courage à Medhi Benatia et Pablo Longoria pour dénicher la perle rare ! »

Raphaël NOUET

OM

