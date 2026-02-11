Si Roberto De Zerbi ne devrait pas avoir de problème pour trouver un point de chute après son départ de l’OM, le club phocéen prépare activement son remplacement.

Le départ de Roberto De Zerbi de l’OM marque la fin d’un chapitre mouvementé sur la Canebière. Et si l’Italien a quitté le club avec fracas, son avenir sur le marché des entraîneurs semble déjà bien engagé. Selon RMC Sport, le technicien suscite un intérêt de la part de Manchester United et de Tottenham, deux clubs anglais en quête de stabilité et de renouveau tactique.

La Fiorentina sur De Zerbi

Selon nos informations, l’Italie pourrait aussi accueillir De Zerbi : la Fiorentina. Le directeur sportif de la Viola, Fabio Paratici, proche de l’Italien, verrait d’un très bon œil son arrivée pour relancer une équipe en difficulté, actuellement 18ᵉ de Serie A après le remplacement de Stefano Pioli par Paolo Vanoli en novembre dernier. Si l’intérêt était marqué avant même le départ officiel de De Zerbi, le principal frein reste toutefois salarial : à l’OM, De Zerbi perçoit 6 millions d’euros par an, un montant qui pourrait compliquer sa venue en Toscane et le rapprocher d’un club plus rémunérateur. A moins qu’il ne décide de s’accorder un break après son passage tortueux à Marseille, une possibilité crédible.

Un coach déjà sondé avant le départ de De Zerbi

Pendant ce temps, à Marseille, les dirigeants de l’OM travaillent déjà à l’après-De Zerbi. Nos sources indiquent qu’un entraîneur avait déjà été sondé avant même l’annonce officielle de son départ. Celui-ci pourrait se nommer Christophe Galtier. L’ancien coach du LOSC et du PSG, Marseillais de naissance, possède un profil qui séduit en interne : pragmatique, expérimenté, capable de gérer des vestiaires sous pression et de stabiliser une équipe en pleine turbulence. Actuellement sous contrat à Neom, Galtier ne fait toutefois pas l’unanimité parmi tous les décideurs du club mais il demeure une option crédible pour assurer la transition et préparer un projet sur plusieurs saisons.

À Porto, Farioli plaît aussi

C’est justement là toute la difficulté stratégique du club phocéen : miser sur un coach au profil « pompier de service » ou sur un technicien appelé à mener un projet sur la durée. L’équation reste en réflexion en interne, où d’autres pistes sont étudiées avec Habib Beye et Franck Haise, tandis que des entraîneurs comme Igor Tudor, Ruben Amorim ou Francesco Farioli pourraient incarner un pari audacieux. Au sujet du dernier, passé par l’OGC Nice, son profil plaît depuis quelque temps à certains décideurs de l’OM, séduits par sa pleine réussite au FC Porto mais refroidis par sa récente prolongation chez les Portistas.

