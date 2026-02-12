L’arrivée d’Habib Beye sur le banc de l’OM se précise. Et il semblerait qu’au vu des derniers événements, une grande partie du vestiaire phocéen ait envie de quitter le club à l’intersaison.

Les spéculations continuent concernant l’identité du futur entraîneur de l’Olympique de Marseille. Habib Beye a de nombreux partisans en interne et les choses avancent dans le bon sens. Ses agents était dans la cité phocéenne mercredi matin pour rencontrer Medhi Benatia et Pablo Longoria. Quant à Beye lui-même, il était à Rennes pour finaliser la rupture de son contrat avec le SRFC, ces fameux « détails administratifs » qui l’empêchent pour le moment de s’engager ailleurs.

Beye en pole mais pas encore sûr d’être l’heureux élu

Mais si Beye est en pole position, il n’est pour autant assuré d’être retenu. On le sait, Medhi Benatia et Pablo Longoria aiment multiplier les pistes, avancer sur plusieurs dossiers en même temps et, souvent, en retenir un que personne n’avait vu venir. Il est donc possible que l’heureux élu soit finalement Christophe Galtier (Neom), Eric Chelle (Nigéria), Walid Regragui (Maroc), Sergio Conceiçao (al-Ittihad), Igor Tudor (libre), Will Still (libre) ou un technicien dont le nom n’a pas encore filtré dans la presse.

En revanche, ce qui a filtré, c’est la volonté des joueurs de quitter l’OM. Selon une source proche du dossier, plusieurs Olympiens auraient demandé à leurs représentants de lui trouver un autre point de chute à l’intersaison. Sans doute lassé par l’instabilité du club ou son côté volcanique, qui finit par user tout le monde…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

14/02 : OM-Strasbourg (22e journée de Ligue 1)

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France