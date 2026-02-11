L’OM cherche toujours un successeur à Roberto De Zerbi. Les pistes Christophe Galtier (Neom) et Habib Beye (libre) sont bien explorées.

Comme révélé en début de journée par notre journaliste Bastien Aubert, l’OM étudie bien la possibilité de faire revenir Christophe Galtier. L’ancien Minot, qui a été entraîneur adjoint dans son club de cœur dans les années 90, fait partie de la short-list de Pablo Longoria et Medhi Benatia, selon Treize013. Mais il y a plusieurs obstacles à sa venue. La première étant qu’il est sous contrat avec le club saoudien de Neom. La deuxième étant qu’il ne fait pas l’unanimité en interne et que sa venue, après l’affaire de racisme qui a ponctué son passage à Nice, pourrait être mal vue par les supporters.

Beye seulement pour six mois ?

Autre piste évoquée, celle d’Habib Beye. Il y a quelques heures, le journaliste de Canal+ Bertrand Latour a assuré que les négociations avaient débuté avec l’OM. Le compte X Treize013 confirme l’information, expliquant que les agents de l’ancien défenseur étaient à Marseille ce matin pour y rencontrer Medhi Benatia et Pablo Longoria. Latour a parlé d’un contrat d’un an et demi le concernant. Treize013 assure qu’il s’agit plutôt de six mois qui pourraient être prolongés d’une année si les objectifs sont atteints. Mais Habib Beye doit déjà se désengager officiellement du Stade Rennais, dont il a été limogé la semaine dernière. Il resterait des détails administratifs à régler.

Plusieurs sources assurent que le nouvel entraîneur de l’OM ne sera officialisé qu’en début de semaine prochaine. Pour la réception de Strasbourg, samedi à 17h, c’est Jacques Abardonado qui sera sur le banc. Son intérim, il y a deux ans, entre le départ de Marcelino et l’arrivée de Gennaro Gattuso, ne s’était pas très bien passé, avec un nul à Amsterdam (3-3) en Europa League et un 0-4 à Paris…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

14/02 : OM-Strasbourg (22e journée de Ligue 1)

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France