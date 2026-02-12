À LA UNE DU 12 FéV 2026
OM : Medhi Benatia sur le départ vers la Serie A ?

Par Louis Chrestian - 12 Fév 2026, 16:20
💬 Commenter
La crise qui secoue l’Olympique de Marseille pourrait encore s’aggraver.
Au cœur des incertitudes : Medhi Benatia, dont l’avenir au club n’a jamais semblé aussi flou, sur fond d’intérêt grandissant venu de Serie A.

Une lassitude née de la situation sportive

Fatigué par le contexte actuel et les turbulences internes, le directeur sportif n’exclurait plus un départ en fin de saison si la situation sportive ne s’améliore pas.
Une hypothèse qui prend de l’épaisseur dans un club en pleine instabilité depuis le départ de Roberto De Zerbi.

Très attaché au technicien italien, Benatia aurait même affiché devant les joueurs sa volonté de prendre ses responsabilités, signe d’un moment charnière dans son parcours marseillais.

Une démission proposée… puis refusée par McCourt

Lors d’une réunion interne récente, Medhi Benatia a officiellement exprimé son souhait de quitter le club.
Mais selon plusieurs informations concordantes, Frank McCourt a immédiatement refusé cette démission, preuve de l’importance accordée au dirigeant dans l’organigramme olympien.

Ce refus ne règle toutefois rien sur le fond :
la question de son avenir reste entière.

La Serie A à l’affût

En parallèle, la cote de Benatia demeure élevée en Italie.
Son expérience, son réseau et son travail de dirigeant séduisent plusieurs clubs de Serie A, attentifs à l’évolution de la situation marseillaise.

Une opportunité crédible pour celui qui n’a jamais réellement confirmé vouloir s’inscrire sur le long terme à l’OM, laissant planer le doute depuis son arrivée.

Un départ encore possible malgré tout

Même si sa démission a été refusée, un départ reste envisageable dans les prochains mois, surtout si les résultats sportifs ne redressent pas la trajectoire du club.

Marseille pourrait donc être rapidement fixé, au rythme des sirènes italiennes qui observent attentivement ce dossier.

Un nouveau séisme en vue à Marseille ?

Après l’entraîneur, un dirigeant majeur pourrait-il quitter le navire ?
La question résume à elle seule la fragilité actuelle de l’OM.

Si Medhi Benatia venait à partir, ce serait un nouveau tournant majeur pour un club déjà plongé dans l’incertitude… et la preuve que la crise marseillaise dépasse largement le terrain.

