OM : on sait quand Habib Beye va signer à Marseille !

Alors que l’OM traverse une période délicate, les rumeurs de banc marseillais se multiplient, et le nom de Habib Beye revient avec insistance comme possible prochain entraîneur. Après le départ de Roberto De Zerbi et une succession de résultats décevants, les dirigeants olympiens seraient prêts à acter un choix fort dans les prochaines 24 à 48 heures en faisant venir l’ancien défenseur emblématique, selon beIN Sports.

Un retour aux sources

Habib Beye, ancien joueur et capitaine de l’OM (2003‑2007), fait figure de candidat idéal pour succéder à De Zerbi. Connu pour son attachement à la Canebière et son charisme auprès des supporters, il possède une connaissance intime du club et de son environnement, un atout non négligeable dans un contexte exigeant.

Son profil aurait convaincu Mehdi Benatia, directeur du football à Marseille, qui pousserait activement pour sa venue. L’idée serait de confier à Beye une mission de redressement immédiat, au moins jusqu’à la fin de la saison, avant d’éventuellement réévaluer le projet à plus long terme.

Pourquoi il est favori

Trois arguments principaux reviennent dans les discussions autour de sa possible nomination :

Maîtrise de la langue et du football français : francophone, Beye connaît parfaitement le championnat et ses exigences.

: francophone, Beye connaît parfaitement le championnat et ses exigences. Histoire avec l’OM : figure appréciée des supporters après avoir porté le maillot marseillais et été capitaine, son retour aurait une forte valeur symbolique.

: figure appréciée des supporters après avoir porté le maillot marseillais et été capitaine, son retour aurait une forte valeur symbolique. Expérience dans des missions de stabilisation : son passage au Stade Rennais, même mitigé, lui a permis d’apprendre à gérer une équipe en difficulté, ce qui est considéré comme un atout pour l’OM dans sa phase actuelle.

Si les détails restent à régler, notamment en ce qui concerne sa situation contractuelle après son départ de Rennes, les signaux émis depuis le club phocéen indiquent une avancée nette sur le dossier.

Un choix qui divise

Même si sa nomination semble proche, le choix de Beye ne fait pas l’unanimité. Des anciens joueurs et observateurs de Ligue 1 mettent en avant le défi immense qui attend le technicien, surtout en milieu de saison avec une pression maximale. L’ancien défenseur marseillais Souleymane Diawara a notamment reconnu ses qualités humaines et son amour pour le club, mais il s’est aussi interrogé publiquement sur le bon timing d’une telle promotion.

D’autres voix critiques évoquent même une piste pouvant s’essouffler si les négociations avec Rennes – notamment sur des aspects administratifs et juridiques – traînent trop longtemps, ce qui pourrait pousser l’OM à étudier d’autres options.

Et maintenant ?

Pour l’instant aucune officialisation n’a été faite par l’OM, mais les informations récentes de beIN laissent penser que le club pourrait annoncer sa nomination d’ici 24 à 48 heures si les derniers obstacles sont levés. En attendant, l’intérim est assuré par Jacques Abardonado.