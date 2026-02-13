Stade Rennais : réunion décisive pour le départ de Beye, l’OM se frotte les mains

Une réunion avec la LFP est prévue pour valider le départ d’Habib Beye du Stade Rennais… ce qui débloquerait son arrivée à l’OM !

Le Stade Rennais traverse une période intense et déterminante dans sa saison. Alors que les Rouge et Noir affrontent le PSG ce vendredi soir sans entraîneur officiel, la direction du club s’active en coulisses pour valider le départ d’Habib Beye et officialiser l’arrivée de Franck Haise sur le banc breton.

Une conciliation avec la LFP pour acter le départ de Beye

Suite aux résultats décevants du club ces dernières semaines et à des tensions internes, le Stade Rennais a engagé une procédure de séparation avec Habib Beye, l’entraîneur en poste. Une réunion de conciliation obligatoire avec la Ligue de Football Professionnel (LFP) est programmée ce mardi, selon le journaliste Benjamin Quarez : elle doit permettre d’entériner officiellement la rupture du contrat de Beye avant toute autre démarche.

Jusqu’à cette date, un accord à l’amiable reste possible entre les deux parties, mais c’est désormais cette procédure qui doit fixer les termes de la séparation. Tant que cette formalité n’est pas réglée, Rennes ne peut enregistrer administrativement l’arrivée de son nouvel entraîneur. Pour le match contre le PSG, c’est Sébastien Tambouret, entraîneur de la réserve rennaise, qui a assuré l’intérim sur le banc de l’équipe première, le temps que la situation se clarifie.

Franck Haise arrive à Rennes, porte ouverte pour Beye à l’OM ?

Parallèlement à cette procédure, le Stade Rennais a conclu un accord de principe avec Franck Haise, qui devrait prendre la succession de Beye une fois que les aspects contractuels seront réglés. Libre après son départ de l’OGC Nice à la fin décembre dernier, Haise — ancien entraîneur du RC Lens — est donc très proche de s’engager avec les Rouge et Noir. Un contrat d’une durée d’environ 17 mois, jusqu’en juin 2027, est envisagé, ce qui offrirait à l’entraîneur une marge pour installer son projet et apporter de la stabilité au club. L’arrivée de Haise devrait intervenir dans les prochains jours, probablement avant le déplacement à Auxerre le 22 février pour la 23ᵉ journée de Ligue 1.

Une nouvelle qui pourrait également faire les affaires de l’OM. En effet, Medhi Benatia a fait d’Habib Beye sa priorité pour remplacer Roberto De Zerbi. Donc, si Rennes peut officiellement nommer Franck Haise, cela signifie que Beye pourra rejoindre Marseille dans les règles. Affaire à suivre.