Revue de presse : nouvelles révélations sur Beye au Stade Rennais, Thomasson (RC Lens) relance le derby face au LOSC

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : nouvelles révélations sur le départ d’Habib Beye…

Le dossier Habib Beye se complique. Selon Ouest-France, le Franco-Sénégalais aurait eu des contacts avec l’OM fin janvier, notamment le 28 janvier, juste après l’élimination de Rennes en Ligue des Champions contre Bruges. Quelques jours plus tard, Rennes perdait 0-3 au Vélodrome, avec des choix tactiques de Beye (notamment la titularisation de Glen Kamara) qui ont suscité de l’incompréhension en interne. Le Stade Rennais serait furieux et n’a trouvé aucun accord à l’amiable avec Beye. Une procédure de licenciement est en cours, avec possibilité de faute grave ou lourde, et le dossier pourrait passer par les instances du foot, voire aux Prud’hommes. Du côté de l’OM, cette piste ne fait pas l’unanimité chez certains supporters, surtout après que Pablo Longoria ait affirmé vouloir faire de De Zerbi son « Diego Simeone ».

… pendant que Tambouret lance un message aux supporters

Exit Habib Beye. En attendant la probable arrivée de Franck Haise, c’est Sébastien Tambouret qui sera sur le banc du Stade Rennais ce vendredi soir pour la réception du PSG. Et après quatre défaites, Tambouret a demandé en conférence de presse le soutien du public des Roazhon Park. « Il s’agit de donner la meilleure version de nous-mêmes et d’essayer de prouver qu’on est capable de beaucoup mieux dans les attitudes et les comportements. Ensemble, unis dans les attitudes, dans le comportement, ici, aux Roazhon, soutenus par le public, on est capable de gêner n’importe qui », a-t-il glissé. Sera-t-il entendu ? Réponse dès ce soir…

LOSC : Thomasson revient sur la victoire du RC Lens dans le derby

Adrien Thomasson, capitaine du RC Lens, est revenu sur la victoire face au LOSC (3-0) en septembre, soulignant son impact sur la dynamique de l’équipe cette saison. Pour galvaniser le vestiaire, Thomasson a détaillé les initiatives mises en place, sur RMC : « Dès le début de saison, on a vu que les choses étaient bien faites. On parle du salon qui a été créé cette année, et bien on nous l’a fait découvrir la semaine du Derby face à Lille. Sur son grand écran, ils nous ont projeté un montage vidéo parce que cela faisait trois ans qu’on n’avait pas battu Lille. Ils ont réussi à nous sensibiliser avec des choses qui nous touchent. » Le capitaine lensois a insisté sur la force émotionnelle de ces images : « On a vu des gens qui descendaient dans les mines de l’époque, les célébrations de nos dernières victoires, il y a 4 ans contre Lille avec les gens qui pleuraient dans la rue, et pas mal de vidéos des joueurs lillois qui nous chambraient après leurs victoires. » Pour lui, « ce sont des choses essentielles à mes yeux et, tout ça, explique notre réussite. »

Angers SCO : le club a une dette de 385 000 € envers un ancien salarié

Selon Ouest-France, « la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers, a rendu son arrêt dans le litige qui concerne Anthony Tondut à Angers Sco. Débouté en première instance par le consein des Prud’hommes, l’ancien médecin a obtenu une grande partie de ses demandes. Le club angevin est ainsi condamné à verser à son ex-salarié près de 385 000 euros ».

OGC Nice : des propos de Jim Ratcliffe font polémique

L’homme d’affaires anglais Sir Jim Ratcliffe, PDG du groupe Ineos et actionnaire de l’OGC Nice, a fait des déclarations controversées sur la politique et la démographie britannique dans une interview accordée à Sky News. Résidant à Monaco, il a affirmé : « Le Royaume-Uni a été colonisé par les immigrés. » « La population du Royaume-Uni était de 58 millions en 2020, maintenant c’est 70 millions. Ça fait 12 millions de personnes ! » Ces chiffres sont contestés par l’Office national des statistiques (ONS), qui estime la population du Royaume-Uni à 67 millions en 2020 et à 70 millions en 2024. En réaction, le Premier ministre anglais Sir Keir Starmer a dénoncé ces propos : « [Ils sont] offensants et faux. La Grande-Bretagne est un pays fier, tolérant et diversifié. Jim Ratcliffe devrait s’excuser. »

RC Strasbourg : un défenseur polonais au RCSA ?

À 18 ans, Kacper Potulski, international Espoirs polonais de 1,95 m, se fait remarquer à Mayence, avec 515 minutes disputées lors des dix dernières journées de Bundesliga et cinq apparitions en six matchs de Ligue Conférence. Selon Sky Germany, il est suivi par BlueCo, le consortium propriétaire de Strasbourg, qui souhaiterait le recruter l’été prochain, selon L’Équipe. Potulski est sous contrat avec Mayence jusqu’en 2028.