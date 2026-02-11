Deux mois après une visite douloureuse au Parc des Princes (0-5), le Stade Rennais va retrouver le PSG, vendredi soir avec Sébastien Tambouret sur le banc. Franck Haise est en salle d’attente.

Le PSG arrive dans deux jours au Roazhon Park. Sur le banc du Stade Rennais, Sébastien Tambouret devrait être présent. Mais en coulisses, c’est bien Franck Haise qui occupe toutes les pensées. Selon L’Équipe, les discussions entre le club breton et l’ancien coach de l’OGC Nice se sont poursuivies très sérieusement ces dernières heures. Haise est la priorité absolue pour relancer un projet qui cherche un nouveau souffle. La tendance actuelle ? Tambouret assurerait l’intérim face au champion d’Europe, avec une semaine complète de préparation, avant un passage de relais.

Haise Rennais contre Auxerre ?

Si le calendrier est respecté et que l’OM n’entrave rien, Franck Haise débuterait sur le banc rennais à Auxerre, le 22 février. Ce scénario n’est pas inédit pour Tambouret. La saison passée, il avait déjà assuré la transition entre Julien Stéphan et Jorge Sampaoli, lors d’un match face à Toulouse (0-2, le 10 novembre 2024). C’est lui qui avait alors lancé Kader Meïté chez les professionnels. Un rôle d’homme de l’ombre qu’il connaît parfaitement. Vendredi, il devra donc gérer la réception du PSG, stabiliser le vestiaire et maintenir le cap… avant de retourner à la formation si la tendance se confirme.

Une escapade salutaire au Québec

Car derrière, tout semble s’aligner pour le retour de Franck Haise à Rennes. Un retour aux sources, presque naturel. Entre 2006 et 2012, il a façonné les U15, U16 et U17 du club, accompagnant notamment un certain Wesley Saïd. Le lien avec la maison rouge et noire ne s’est jamais vraiment rompu. Depuis son départ de Nice le 28 décembre dernier, Haise a pris le temps. Ressourcement en famille du côté de Rouen, parenthèse loin du tumulte quotidien, puis escapade au Québec. Une coupure rare pour un technicien qui n’avait plus décroché du football depuis longtemps. L’appel du Stade Rennais aurait changé la donne.