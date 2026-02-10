À LA UNE DU 10 FéV 2026
[08:15]Stade Rennais : coup de théâtre pour Franck Haise !
[07:50]PSG : les débuts de Dro face à l’OM ont fait des étincelles au FC Barcelone !
[07:30]Equipe de France : Benzema et une ex star des Bleus impliqués dans l’affaire Epstein ?
[07:16]ASSE : Kilmer a offert un renfort totalement inattendu à Montanier 
[07:00]OM : fracture entre De Zerbi et les joueurs, ça balance du lourd dans le vestiaire ! 
[06:00]ASSE : Montanier aura un atout majeur à Guingamp
[05:00]OM : Roberto De Zerbi doit-il quitter Marseille ?
[00:00]OL, Real Madrid : Endrick a offert un petit bijou à son ex ! 
[23:00]OM : ces chiffres désastreux qui rapprochent De Zerbi de la sortie 
[22:42]OM : après le Classico, une nouvelle polémique menace de faire exploser les supporters
Stade Rennais : coup de théâtre pour Franck Haise !

Par Bastien Aubert - 10 Fév 2026, 08:15
💬 Commenter
Favori pour remplacer Habib Beye sur le banc du Stade Rennais, Franck Haise n’a toutefois rien signé avec le club breton au point qu’une surprise soit à prévoir ! 

Qui sera le 16e entraîneur de l’ère Pinault après Habib Beye ? Qui aura la mission délicate de relancer une équipe du Stade Rennais en perte de vitesse et de la remettre sur la route de l’Europe d’ici le mois de mai ? Pour l’instant, la réponse n’est pas Franck Haise… du moins officiellement. Hier, c’est Sébastien Tambouret, coach de la réserve (N3), qui a dirigé l’entraînement du groupe professionnel. À 49 ans, il était accompagné de son adjoint Pierre-Alexandre Lelièvre, mais aussi de Maxime Le Marchand. 

Déjà intérimaire la saison passée entre Julien Stéphan et Jorge Sampaoli, lors de la défaite contre Toulouse (0-2, le 10 novembre 2024), Tambouret devrait encore gérer la séance du jour. En revanche, le flou demeure total sur l’identité du coach qui sera sur le banc contre le PSG. Le point presse initialement prévu demain a d’ailleurs été repoussé à jeudi, preuve que le dossier est loin d’être bouclé.

Dans ce contexte, l’option Franck Haise s’est clairement renforcée ces dernières heures au Stade Rennais. Libre depuis la fin abrupte de son aventure à Nice fin décembre, le technicien de 54 ans coche beaucoup de cases. Il connaît la maison rennaise pour y être passé comme formateur entre 2006 et 2012 (U15, U17) et retrouverait de nombreuses connaissances issues de ses passages à Lens et Nice, du président Arnaud Pouille au directeur de la performance Laurent Bessière, en passant par Brice Samba ou Alexandre Pasquini, responsable de la cellule recrutement.

Haise est au Québec et d’autres sont libres 

Autre détail qui a son importance : Haise aurait sous la main Mahdi Camara, un joueur qu’il souhaitait faire venir à Nice l’été dernier, avant que le milieu ne fasse finalement faux bond. Selon L’Équipe, les discussions entre Rennes et Haise ont bien été entamées, mais rien n’était ficelé hier, alors que l’entraîneur se trouvait en famille au Québec. Des interrogations subsistent en interne. A-t-il digéré son expérience niçoise ? Est-il prêt à reprendre un groupe en cours de saison, même si le projet rennais reste stimulant sur le papier ? Autant de questions qui ralentissent le processus.

En parallèle, le Stade Rennais explore d’autres pistes. Des profils libres comme Patrick Vieira, Laurent Blanc ou Will Still sont dans les réflexions. Le club regarde aussi du côté d’entraîneurs en poste, option plus complexe. La trajectoire de Didier Digard, actuellement au Havre, a été suivie, tandis que le travail d’Alexandre Dujeux à Angers, jugé remarquable et durable, suscite également de l’intérêt, sans qu’aucune démarche concrète n’ait encore été engagée. Après l’expérience Sampaoli, il paraît plus difficile d’imaginer Rennes se tourner vers un coach étranger, même si cette option n’est jamais totalement exclue. Et puis, en ultime recours, reste la solution interne. Faire confiance à Sébastien Tambouret, comme Rennes l’avait fait avec Julien Stéphan, ou comme Arnaud Pouille l’avait osé avec Franck Haise à Lens.

