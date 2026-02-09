À LA UNE DU 9 FéV 2026
[15:50]Stade Rennais : Beye viré, Ménès détruit le club et veut rappeler Létang (LOSC) à la présidence !
[15:30]PSG Mercato : Luis Enrique a flashé sur un géant espagnol, un autre club de Ligue 1 sur le coup
[15:00]ASSE – Montpellier (1-0) : l’énorme boulette au parfum de l’OL qui a failli voler la vedette à Montanier
[14:30]PSG – OM (5-0) : Greenwood, fort avec les faibles et faible avec les forts
[14:00]FC Nantes : Pierre Ménès garde une dernière lueur d’espoir pour le maintien ! 
[13:30]PSG – OM (5-0) : après le fiasco en tribunes, Paris sous la menace de lourdes sanctions
[13:05]FC Barcelone Mercato : la priorité de Flick cet été a déjà fuité 
[13:03]FC Barcelone : coup de théâtre, Laporta démissionne de la présidence !
[12:41]ASSE Mercato : une star mondiale a demandé à Stassin de rester à Saint-Étienne ! 
[12:16]PSG – OM (5-0) : Pierre Ménès détruit 3 Marseillais et se mouille pour le podium final de L1
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais : Beye viré, Ménès détruit le club et veut rappeler Létang (LOSC) à la présidence !

Par Raphaël Nouet - 9 Fév 2026, 15:50
💬 Commenter
Habib Beye lors du dernier match entraîné avec le Stade Rennais, à Lens.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le Stade Rennais a publié un communiqué en début d’après-midi pour annoncer le licenciement d’Habib Beye. Pierre Ménès n’a pas tardé à réagir, parlant du SRFC comme d’un « club de merde » !

Cela ne faisait plus guère de doutes depuis samedi et la défaite à Lens (1-3), la quatrième toutes compétitions confondues : Habib Beye et son staff ont été licenciés par le Stade Rennais. Ou, plutôt, les Rouge et Noir ont entamé une procédure à l’encontre de son désormais ex-entraîneur. En attendant qu’un successeur, qui devrait être Franck Haise, soit déniché, ce sont Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Maxime Le Marchand qui s’occuperont des séances des professionnels. Ce renvoi d’Habib Beye a fait réagir Pierre Ménès. Dans son échange hebdomadaire avec les supporters, le journaliste a qualifié le Stade Rennais de « club de merde » et réclamé un retour d’Olivier Létang, aujourd’hui à Lille, à la présidence !

« Ce club est chroniquement impossible à gérer »

« Je pense qu’on touche à l’infirmité chronique du Stade Rennais, qui est un peu un club de merde, il faut appeler un chat un chat. C’est un club où on fait beaucoup plus de politique que du sport. Ca tient à la façon dont ce club est bâti, avec un propriétaire ultra puissant mais absent. Et ça tient jusqu’à ce qu’il dise stop. Et quand c’est le cas, souvent, le mal est fait. Il y a des mecs qui changent dans les postes médiatiquement exposés mais il y en a d’autres qui sont là depuis vingt ans et qui tirent les ficelles dans l’ombre. Je pense très fort à quelqu’un… Ce club est chroniquement impossible à gérer. »

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

« Le Stade Rennais a connu sa meilleure période quand Olivier Létang était président. Mais ses méthodes ne plaisaient pas à tout le monde, notamment un autoritarisme certain. Mais avec lui, j’ai vu le club se transformer avec lui. Hélas, les Pinault ont suivi la voie de Julien Stéphan, qui ne supportait pas Létang. Le club est parti en cacahuète à ce moment-là et le paye encore aujourd’hui. La meilleure chose que les Pinault pourraient faire, c’est rappeler Olivier Létang et je pense que ce dernier verrait la chose d’un très bon œil, lui qui a conservé sa maison à Rennes. »

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot