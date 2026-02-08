Stade Rennais : Habib Beye se rapproche de la sortie, la décision va tomber !

Le Stade Rennais s’enfonce dans la crise après une nouvelle défaite, cette fois sur la pelouse de Lens (3-1). Quatre revers d’affilée, un vestiaire sous tension, et l’avenir d’Habib Beye qui ne tient plus qu’à un fil. Dans 48 heures, une décision capitale pourrait tomber. L’attente est pesante, la pression palpable : Rennes joue son avenir, et son coach, son poste.

Quatre défaites consécutives : la situation se tend

Le choc à Bollaert a confirmé la spirale négative. Les Rouge et Noir enchaînent une quatrième défaite consécutive, un enchaînement inédit cette saison. L’élimination en Coupe de France à Marseille, quelques jours plus tôt, n’a fait qu’amplifier la crise, attisant les tensions récentes entre Habib Beye et ses joueurs au Stade Rennais. L’ambiance dans le vestiaire est électrique, et la direction commence à douter, alors que le club glisse dangereusement au classement.

Habib Beye déclare vouloir continuer

Interrogé après la déroute à Lens, Beye a martelé qu’il garde “la passion de continuer”. L’ancien défenseur affiche une détermination intacte. Aucun signe de renoncement : le coach refuse l’idée de quitter le navire par lui-même. Son entourage ne ferme pas la porte à une sortie négociée, ce que confirme Ouest-France, mais il tient à prouver qu’il reste engagé dans la tempête.

Discussions et décision imminente au club

Le compte à rebours est lancé : selon Ouest-France et RMC, la direction rennaise, portée par la famille Pinault, doit trancher “avant lundi”. « Le signal envoyé d’une démobilisation, contrairement à la première crise du mois d’octobre, pourrait cette fois compter », glisse RMC, qui parle de « crépuscule » pour l’ancien défenseur.

Toutes les pistes sont étudiées, mais aucun successeur n’a, pour l’instant, été contacté même si le nom de Franck Haise, libre et proche d’Arnaud Pouille, est évoqué. Les échanges s’intensifient en coulisses. La prochaine échéance sportive ne va laisser aucun répit aux Rennais : la réception du Paris Saint-Germain, vendredi, s’annonce décisive. Dans cette atmosphère lourde, difficile d’imaginer un match plus exposé pour tenter de relancer la machine, ou au contraire sceller le sort du coach.