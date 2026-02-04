Stade Rennais : l’OM a ravivé de grosses tensions entre Habib Beye et ses joueurs !

Au lendemain de l’élimination du Stade Rennais sur le terrain de l’OM en Coupe de France, plusieurs médias évoquent de nouvelles tensions entre Habib Baye et son vestiaire.

L’été dernier, le Stade Rennais avait battu l’OM (1-0) et la défaite au Roazhon avait fragilisé le vestiaire marseillais avec une bagarre entre Rabiot et Rowe qui avait provoqué le départ des deux joueurs en Italie. Et hier soir, c’est à Rennes que des tensions sont (ré)appérues après la défaite du SRFC au Vélodrome (0-3) en Coupe de France. « Mardi, c’est côté Rouge et Noir qu’il y a eu de l’animation en marge du revers (0-3) au Vélodrome. Le club breton considérait ce match avec importance en raison de l’élimination précoce du PSG, mais il a déçu dans les grandes largeurs alors qu’il affrontait un Marseille pas si reluisant », croit savoir L’Equipe, qui parle d’un accrochage Beye-Samba, et ajoute qu’Al-Tamari a été vexé par une réflexion de son coach.

La fracture entre Beye et ses joueurs s’est à nouveau ouverte

« La soirée de l’élimination (0-3) à Marseille mardi a été mouvementée. Un reflet de dernières semaines où une partie de l’effectif n’est pas toujours alignée avec son entraîneur, Habib Beye », peut-on lire. Mohamed Toubache-Ter ajoute : « Qu’on soit d’accord ou pas avec son coach, on doit respecter/appliquer ses consignes. Le coach a donné une consigne à son gardien, ce dernier n’était pas d’accord et lui a fait savoir sur le terrain. Dans le vestiaire, le coach l’a sermonné en lui disant de pas lui répondre. » Beye et Samba, ce serait donc toujours l’amour vache ! Beye qui aurait dit à Al-Tamari : « T’es pas un bon joueur toi, t’es là pour percuter c’est tout » « Comment il peut me parler comme ça ? », ce serait étonné l’ancien montpelliérain.