Stade Rennais : énorme coup dur annoncé pour Jacquet

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Samedi soir, lors de la 23ᵉ journée de Ligue 1, le Stade Rennais s’est incliné 3‑1 face au RC Lens. Au‑delà du résultat, c’est le sort de Jérémy Jacquet qui inquiète à Rennes.

Le jeune défenseur central de 20 ans, formé au Stade Rennais et sur le point de rejoindre Liverpool à l’été prochain, a été contraint de quitter ses coéquipiers dès la 66ᵉ minute de jeu, après s’être arrêté brusquement dans la surface adverse. Sans contact avec un adversaire, Jacquet s’est tenu l’épaule gauche, visiblement en souffrance, avant d’être remplacé.

Une blessure sérieuse à l’épaule

Les premières images et le témoignage de l’entraîneur rennais Habib Beye indiquent que la blessure est sérieuse : le défenseur souffre bien de l’épaule, et une opération n’est pas exclue, selon L’Équipe. Cela pourrait entraîner une longue période d’absence, possiblement plusieurs semaines, voire davantage selon l’évolution des examens médicaux.

Le coach a précisé après le match :

« Pour Jérémy, c’est l’épaule… on aura le temps de voir, mais c’est forcément assez sérieux. »

Impact pour Rennes… et Liverpool

Outre Jacquet, Rennes a vu Abdelhamid Aït Boudlal également sortir prématurément, victime d’une lésion musculaire à la cuisse droite déjà en première période. Son absence est elle aussi jugée importante, mais moins préoccupante sur le plan structurel que celle de Jacquet.

Pour Jacquet, cette blessure est un coup dur : le défenseur a récemment accepté un transfert majeur vers Liverpool pour 70 millions d’euros. Toutefois, il doit rester à Rennes jusqu’à la fin de la saison avant de rallier l’Angleterre. L’incertitude autour de son rétablissement pose question sur sa préparation avant son arrivée chez les Reds.