À LA UNE DU 8 FéV 2026
[23:40]PSG – OM : Luis Enrique calme l’euphorie, De Zerbi annonce une discussion avec Longoria et Benatia
[23:01]Valence – Real Madrid (0-2) : les Merengue enchaînent avec un Mbappé encore décisif
[22:41]PSG – OM (5-0) : Paris détruit Marseille dans un Classique record… les tops, flops et notes
[22:30]FC Nantes : une très mauvaise nouvelle frappe Abline
[22:00]Stade Rennais : énorme coup dur annoncé pour Jacquet
[21:40]PSG : la banderole ULTRA provocatrice des ultras parisiens envers la LFP et l’OM
[21:30]ASSE : le quatrième maillot des Verts révélé… en direct sur TF1 !
[21:00]RC Lens : un titulaire de Sage a lâché une info majeure sur son futur
[20:40]FC Nantes : frustrés par l’OL, les Canaris lancent un message à leurs supporters
[19:55]PSG – OM : les compos du 112ème Classique sont connues !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais : énorme coup dur annoncé pour Jacquet

Par William Tertrin - 8 Fév 2026, 22:00
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Samedi soir, lors de la 23ᵉ journée de Ligue 1, le Stade Rennais s’est incliné 3‑1 face au RC Lens. Au‑delà du résultat, c’est le sort de Jérémy Jacquet qui inquiète à Rennes.

Le jeune défenseur central de 20 ans, formé au Stade Rennais et sur le point de rejoindre Liverpool à l’été prochain, a été contraint de quitter ses coéquipiers dès la 66ᵉ minute de jeu, après s’être arrêté brusquement dans la surface adverse. Sans contact avec un adversaire, Jacquet s’est tenu l’épaule gauche, visiblement en souffrance, avant d’être remplacé.

Une blessure sérieuse à l’épaule

Les premières images et le témoignage de l’entraîneur rennais Habib Beye indiquent que la blessure est sérieuse : le défenseur souffre bien de l’épaule, et une opération n’est pas exclue, selon L’Équipe. Cela pourrait entraîner une longue période d’absence, possiblement plusieurs semaines, voire davantage selon l’évolution des examens médicaux.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Le coach a précisé après le match :

« Pour Jérémy, c’est l’épaule… on aura le temps de voir, mais c’est forcément assez sérieux. »

Impact pour Rennes… et Liverpool

Outre Jacquet, Rennes a vu Abdelhamid Aït Boudlal également sortir prématurément, victime d’une lésion musculaire à la cuisse droite déjà en première période. Son absence est elle aussi jugée importante, mais moins préoccupante sur le plan structurel que celle de Jacquet.

Pour Jacquet, cette blessure est un coup dur : le défenseur a récemment accepté un transfert majeur vers Liverpool pour 70 millions d’euros. Toutefois, il doit rester à Rennes jusqu’à la fin de la saison avant de rallier l’Angleterre. L’incertitude autour de son rétablissement pose question sur sa préparation avant son arrivée chez les Reds.

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot