RC Lens – Stade Rennais (3-1) : victoire à 10 avec un bijou de Saint-Maximin… les notes des Sang et Or

Ce samedi, le RC Lens avait rendez-vous face au Stade Rennais pour tenter de mettre la pression sur le PSG et l’OM avant le Classique de dimanche. Contrairement aux apparences, le SRFC n’avait rien d’une bête blessée, en témoigne le but de Lepaul dès la 8e minute. Dans un match hâché par de nombreuses fautes, Édouard remettait son équipe à 1-1 avant la pause, avant qu’Aguilar n’inscrive le deuxième but en seconde période… juste avant son expulsion. En infériorité numérique dès la 56e minute, le RCL a même inscrit un troisième but grâce à sa nouvelle recrue Allan Saint-Maximin. Et quel bijou ! Avec cette victoire renversante, Lens reprend les commandes de la Ligue 1, et fait déjà l’opération du week-end. Découvrez nos tops, flops et notes côté lensois.

Aguilar, un drôle de match

Match très particulier pour le piston droit, qui a multiplié les imprécisions techniques. Il a tout de même délivré une longue passe magnifique pour Édouard, buteur pour le 1-1. En seconde période, il a endossé le costume du buteur en envoyant dans les filets un très bon centre de Thauvin. Mais dans la foulée, il a écopé d’un deuxième jaune pour une faute bête.

Les tops

GANIOU

Il avait un gros client en face avec Embolo, qui l’a bien bougé en début de match. Peu à peu, il est parvenu à s’imposer, et a multiplié les interventions. Sur le 2e but, c’est lui qui récupère le ballon pour adresser le ballon à Thauvin, passeur décisif pour Aguilar ensuite. 8 actions défensives pour lui, deuxième plus gros total derrière Malang Sarr (9), impérial également.

THAUVIN

Un début de match un peu compliqué, mais à l’image de son équipe, surtout après le but. On ne peut pas dire que sa relation avec Édouard ait bien fonctionné, mais « Flotov » a tout de même su apporter son petit plus. Un peu comme face au Havre, sauf que cette fois, il a été décisif sur son très bon centre pour trouver la tête d’Aguilar. Sorti à la 78e pour l’entrée d’Amadou Haidara.

ÉDOUARD

Même s’il était moins inspiré que d’habitude, il délivre un centre dangereux pour Thomasson dès la 5e minute. À la 30e, son superbe contrôle orienté lui permet de s’ouvrir la voie, mais il choisit de déclencher la frappe plutôt que de décaler Thauvin. Sa puissance a payé juste avant la mi-temps, quand il a résisté parfaitement à Jacquet avant d’égaliser. Sorti à la 61e pour l’entrée de Saud Abdulhamid.

Les flops

BAIDOO

Fautif sur l’ouverture du score, il n’est pas assez agressif sur Lepaul, qui lui passe devant pour marquer en extension. Un but qui vient d’une merveilleuse passe qui a fait beaucoup de mal à son équipe. Sorti à la 60e pour l’entrée du jeune Kyllian Antonio, très solide.

UDOL

Étant donné que le jeu était surtout orienté vers la droite, il a touché beaucoup moins de ballons qu’Aguilar (42 contre 54). Reconnu pour sa patte gauche délicieuse, il n’a pas pu délivrer un seul centre ce soir, et on peut dire que Nordin l’a pas mal fait souffrir.

SAÏD

Le jeu a beaucoup plus pensé à droite qu’à gauche ce soir. Assez étonnant vu les prouesses d’Udol, mais c’est le duo Aguilar-Thauvin qui a été plus en vue ce soir. Logiquement, son influence s’est beaucoup moins faite ressentir. Sorti à la 61e pour l’entrée d’Allan Saint-Maximin, buteur incroyable pour le 3-1 après un tir plein axe aux 35 mètres.

Les notes des Lensois

Risser (5) – Ganiou (7), Baidoo (5), Sarr (7) – Aguilar (6), Sangaré (5), Thomasson (5), Udol (4) – Thauvin (6), Edouard (6), Saïd (4).