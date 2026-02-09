À LA UNE DU 9 FéV 2026
Stade Rennais : double feu vert de Franck Haise pour succéder à Habib Beye

Par Raphaël Nouet - 9 Fév 2026, 17:23
Franck Haise à l'époque où il était entraîneur de l'OGC Nice.
Pressenti pour prendre la suite d’Habib Beye sur le banc du Stade Rennais, Franck Haise a confirmé à deux médias différents qu’il était bien en discussions avec les dirigeants bretons.

Depuis le début d’après-midi, c’est officiel, Habib Beye n’est plus l’entraîneur du Stade Rennais. Pas vraiment une surprise vu ce qu’il s’est passé mardi soir à Marseille (0-3), en 8es de finale de la Coupe de France. L’ancien défenseur s’en serait pris vertement à Brice Samba, coupable d’avoir mal relancé sur le deuxième but phocéen, et à Mousa Al-Tamari, qu’il aurait rabaissé devant ses partenaires à la pause. Il existait une fracture entre Beye et ses joueurs, et ce n’est pas la défaite à Lens (1-3) samedi ni la mise à l’écart de Samba qui ont arrangé les choses.

Il a confirmé des discussions avec le SRFC

Les dirigeants rennais ont donc tranché et entamé des discussions pour lui trouver un successeur. Sans surprise, c’est le nom de Franck Haise qui revient avec le plus d’insistance. Actuellement sans club après son départ de Nice cet hiver, le Normand a le double avantage de bien connaître le Stade Rennais pour y avoir officié au centre de formation et Arnaud Pouille, avec qui il a collaboré au RC Lens. Ces retrouvailles sont écrites depuis un an, elles devraient se concrétiser. Car, en cette fin d’après-midi, Haise a confirmé à la fois à L’Equipe et à Canal+ qu’il était bien en discussions avec le SRFC.

Il se trouverait actuellement à l’étranger et, alors qu’un retour en Ligue 1 n’était pas sa priorité, la possibilité d’entraîner le Stade Rennais serait de nature à infléchir sa réflexion. Franck Haise devrait bien diriger les Rouge et Noir, peut-être même dès ce week-end pour la réception du PSG.

