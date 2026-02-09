Revue de presse : le remplacant de Pouille ciblé au Stade Rennais, nouveau record au RC Lens, l’OGC Nice a tenté Paixao ! 

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Le Havre : Digard savoure après Strasbourg

Depuis des semaines, le HAC est récompensé d’un travail de longue haleine et la victoire d’hier contre le RC Strasbourg (2-1) en est le parfait symbole. « On va profiter tant que ça tient et s’accrocher quand il y aura des moments difficiles, s’il doit y en avoir », a affirmé Didier Digard en conférence de presse d’après match.

Toulouse FC : les regrets de Martinez Novell à Angers

Pour la deuxième fois en une semaine, Toulouse a manqué une belle occasion de faire un bond au classement. Après son match nul contre Auxerre (0-0) dimanche dernier, le TFC est tombé hier à Angers (0-1), alors que toutes les conditions étaient encore réunies pour lui permettre de grimper dans le top 5. En cas de victoire au stade Raymond-Kopa, il aurait doublé Strasbourg et Rennes et serait revenu à égalité de points avec Lille. Mais avec une meilleure différence de buts, les joueurs de Carles Martinez Novell auraient aussi dépassé le LOSC. « Bien sûr qu’en prenant un point en deux matches, on a gâché l’opportunité de se rapprocher de cette position, a regretté l’entraîneur toulousain après la rencontre. Mais comme je le dis souvent, le Championnat est très équilibré. Même si le résultat n’est pas bon, c’est important d’en profiter pour continuer à être combatifs. On va continuer à lutter à chaque fois avec le cinquième, le sixième, le septième ou le huitième. À donner le maximum pour retourner la situation. »

Stade Rennais : Cloarec rappelé pour remplacer Pouille ?

Sur la sellette du Stade Rennais, Arnaud Pouille serait menacé en interne après les mauvais résultats des Rouge et Noir, battus samedi à Lens à onze contre dix (1-3). Selon les dernières indiscrétions de Jonathan, insider bien informé sur les arcanes du club breton, on parle d’un retour d’Olivier Cloarec pour le remplacer à la présidence : « Cloarec est très apprécié et ça parlait en novembre de le faire revenir. Beaucoup militent pour son retour même en haut. Maintenant il est en poste. Donc on verra ça sera peut être quelqu’un d’autre mais pPuille et sa clique sont dans le viseur. »

RC Lens : nouveau record à Bollaert !

Si le record de victoires consécutives du RC Lens toutes compétitions confondues à domicile date de 1936 (15), ce que vit le club artésien depuis 79 matchs à guichets fermés est unique : 50 victoires, soit 63% de succès, avec 2 séries exceptionnelles entre 2022 et 2026.

OM : l’OGC Nice a tenté Paixao !

Henrique, ancien recruteur de l’OGC Nice a révélé sur Ligue1+ que le Gym était sur Igor Paixao quand il jouait au Brésil mais que ça n’avait pas pu se faire. Du coup, l’ailier fait le bonheur de l’OM depuis le début de la saison et reste la recrue la plus chère de toute l’histoire du club phocéen.