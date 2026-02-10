À LA UNE DU 10 FéV 2026
Stade Rennais : Daniel Riolo lâche une bombe sur Franck Haise et la succession d’Habib Beye 

Par Bastien Aubert - 10 Fév 2026, 14:00
Franck Haise
Daniel Riolo semble d’ores et déjà convaincu que le successeur d’Habib Beye sur le banc du Stade Rennais ne sera autre que Franck Haise.

La succession d’Habib Beye au Stade Rennais est-elle déjà écrite d’avance ? Selon Daniel Riolo, tout était bouclé depuis novembre dernier… et Franck Haise était le grand favori dès le départ alors même qu’il était encore l’entraîneur de l’OGC Nice.

Alors que le Stade Rennais traverse une période de transition délicate, Daniel Riolo a lâché une bombe sur X. Il raconte que le processus a été long et chaotique : « On en aura perdu du temps hein… on a fait perdre du temps à Nice et à Rennes pour des soucis d’agenda. On a joué la comédie. Et on nous a bien pris pour des cons… enfin on a essayé… »

« Beye viré, Haise pressenti, l’histoire était écrite »

Pour le journaliste de RMC Sport, le scénario était écrit d’avance : « Beye viré, Haise pressenti, l’histoire était écrite. Beye n’a pas tout bien fait, mais la planche était pourrie dès le début. Rennes a indirectement plombé Nice. Pouille et certains joueurs le voulaient, des agents poussaient. C’était inextricable. »

Rennes semble donc avoir joué une partie d’échecs invisible pour le grand public, orchestrant la succession avant même que Beye quitte officiellement le club. Même si rien n’est encore gravé dans le marbre, Haise pourrait ainsi hériter d’un vestiaire déjà préparé à son arrivée, mais avec une pression énorme pour réussir dès le départ. Pour l’heure, il est en famille au Québec…

