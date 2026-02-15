OM : après De Zerbi et Benatia, le départ de Longoria bientôt acté ?

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

L’OM traverse une nouvelle phase de crise profonde, malgré une saison qui reste compétitive sur le papier (4ᵉ de Ligue 1 et un quart de finale à venir en Coupe de France) .

Cette atmosphère instable s’est encore accentuée ce dimanche, avec la démission de Medhi Benatia, jusqu’ici directeur du football du club phocéen .

Une crise qui s’aggrave

Benatia, figure majeure du projet sportif – arrivé en 2023 puis promu directeur en 2025 – a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il quittait ses fonctions, évoquant :

« Je pars avec le sentiment d’avoir fait le maximum, mais je n’ai pas réussi à calmer l’environnement autour du groupe… À Marseille, le résultat est le seul juge. »

Ce départ intervient 4 jours seulement après celui de Roberto De Zerbi, l’ancien entraîneur parti d’un commun accord avec le club suite à une série de résultats décevants et des tensions internes .

Daniel Riolo évoque le chaos à l’OM

Sur son compte X, le journaliste Daniel Riolo n’a pas caché son incompréhension face à cette situation — où une équipe encore compétitive sportivement peine à trouver de la stabilité :

« L’OM explose… incompréhensible ! Et qu’est‑ce qui va pousser Longoria à rester dans un tel bordel ? La question se pose… »

Ce type de propos reflète l’ambiance médiatique autour du club ces derniers jours, où chaque décision est scrutée et critiquée comme symptôme d’un malaise plus profond .

La tension autour de Pablo Longoria

Si Benatia et De Zerbi ont déjà quitté le navire, les regards se tournent maintenant vers Pablo Longoria, président du club et l’un des principaux artisans du projet sportif actuel. On peut légitimement se poser des questions autour de son rôle et de sa capacité à ramener la stabilité. Certains estiment que la répétition des secousses pourrait bien signer le départ de Longoria lui‑même si rien ne change rapidement, surtout si la pression extérieure (supporters, finances, résultats) continue de monter.

Invité de Ligue 1+ ce dimanche, notre confrère de Maritima, Karim Attab, a lui aussi soulevé la question de l’avenir de Longoria. Après De Zerbi, Benatia, est-ce que le troisième homme du trio de choc va lui aussi plier bagage ? Affaire à suivre…