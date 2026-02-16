À LA UNE DU 16 FéV 2026
AS Monaco – PSG : grosse inquiétude pour Ousmane Dembélé !

Par Laurent Hess - 16 Fév 2026, 20:50
Ousmane Dembélé est incertain pour le déplacement du PSG à Monaco demain en Ligue des champions…

Coup de tonnerre sur la préparation parisienne : à 24 heures du barrage aller crucial de Ligue des Champions face à l’AS Monaco, Ousmane Dembélé est incertain. Selon L’Equipe, l’attaquant star a ressenti une nouvelle gêne lors du dernier entraînement, jetant un froid sur le camp du PSG déjà fragilisé par une inquiétante défaite à Rennes.

Dembélé se plaint d’une jambe

Sur la pelouse du Louis-II, Dembélé a multiplié les accélérations, cherchant à évaluer ses sensations après une alerte musculaire. Rapidement, il a sollicité le médecin parisien, visiblement gêné à une jambe – une douleur déjà ressentie vendredi à Rennes. Son statut reste flou à quelques heures du match le plus important de la saison jusque-là.

Et le contexte n’aide pas. Le PSG vient d’encaisser un revers coup dur à Rennes (3-1), révélant une équipe dans le doute à un moment charnière. Si Dembélé venait à manquer ce choc, ce serait un coup dur majeur pour tout le collectif parisien. Le timing ne pouvait pas plus mal tomber. L’AS Monaco arrive avec le souvenir tout frais d’une victoire (1-0) sur le PSG en Ligue 1. L’équipe de la Principauté sait faire déjouer les Parisiens et a déjà démontré sa capacité à exploiter leurs failles. Alors si en plus Dembélé n’est pas là…

