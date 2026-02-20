PSG : Coup de théâtre pour l’avenir de Dembélé, son remplaçant déjà trouvé ?

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

C’est une information qui fait déjà frémir le mercato européen. Alors que l’avenir d’Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain reste entouré de flou, le club de la capitale aurait activé une piste XXL en coulisses : Erling Haaland.

Un simple renseignement… ou le début d’un séisme ?

Le PSG se positionne discrètement

Selon la presse anglaise, Paris aurait demandé à être tenu informé de tout développement concernant la situation du Norvégien à Manchester City.

À 25 ans, Haaland continue d’affoler les compteurs : 29 buts en 37 matchs cette saison. Depuis son arrivée en 2022 pour 60 millions d’euros, le “Cyborg” s’est imposé comme l’un des meilleurs numéros 9 de la planète. Prolongé jusqu’en 2034, il semblait intouchable.

Mais en coulisses, les rumeurs persistent. Le FC Barcelona et le Real Madrid seraient convaincus qu’une clause pourrait faciliter un départ vers l’Espagne à moyen terme. Paris, lui, ne veut pas rester spectateur.

Le message est clair : si une porte s’ouvre, le PSG veut être prêt.

🚨 PSG have made discreet enquiries over Erling Haaland’s long-term future at Manchester City. 🇳🇴👀



Despite signing a near decade-long deal last January and remaining fully committed, Europe’s elite continue to circle.



Barcelona and Real Madrid believe release clauses could… pic.twitter.com/CRNjjz2vRc — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 19, 2026

Dembélé, un avenir incertain

Officiellement, ce dossier n’a aucun lien direct avec la situation de Dembélé. Officieusement, difficile de ne pas faire le rapprochement.

Le Ballon d’Or parisien a récemment exprimé son agacement après une défaite à Rennes, pointant du doigt l’attitude de certains coéquipiers. Sa prolongation n’est toujours pas bouclée, et plusieurs cadors anglais — Arsenal, Manchester United, Liverpool, Chelsea — se seraient renseignés sur sa situation.

L’Arabie saoudite reste également attentive.

Le PSG anticipe. Et dans un mercato où tout peut basculer en quelques semaines, le club prépare déjà ses scénarios.

Haaland au PSG : fantasme ou stratégie ?

Imaginer Haaland au Parc des Princes relève aujourd’hui davantage du rêve que de la réalité. Son contrat longue durée et son importance à Manchester City rendent une opération à court terme très improbable.

Mais Paris change de dimension. Après avoir attiré des stars mondiales ces dernières saisons, le club veut désormais bâtir un projet sportif durable, structuré, et dominé par des profils d’élite au sommet de leur carrière.

Haaland coche toutes les cases :

Impact immédiat

Image mondiale

Garantie de buts

Leadership offensif

Plus qu’un remplaçant potentiel de Dembélé, il représenterait un nouveau visage du projet parisien.

Paris place ses pions

Pour l’instant, aucun contact officiel, aucune offre, aucune négociation. Simplement une veille stratégique.

Mais dans le football moderne, les grandes opérations commencent toujours par une prise d’information discrète.

Le PSG prépare-t-il le transfert du siècle ?

Ou s’agit-il d’un coup d’anticipation face aux incertitudes autour de Dembélé ?

Une chose est sûre : en coulisses, Paris ne laisse rien au hasard. Et le feuilleton ne fait que commencer.