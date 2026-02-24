Contre toute attente, l’entraîneur du Benfica, José Mourinho, a fait jouer Gianluca Prestianni avec les titulaires avant le playoff retour de Champions League contre le Real Madrid demain.

Depuis mardi dernier que l’affaire de racisme entre Gianluca Prestianni et Vinicius Jr a explosé, José Mourinho s’en tient à sa ligne de conduite. L’entraîneur du Benfica Lisbonne défend son milieu offensif argentin envers et contre tout. Il a même regretté que l’ailier du Real Madrid chambre autant, ce qui lui a valu de se faire reprendre de volée par son président lui-même. Mais le Special One n’en démord pas : Prestianni n’a rien fait et s’il devait être suspendu, il serait prêt à démissionner de son poste (même si on ne voit pas le rapport) !

Prestianni dans l’équipe des titulaires !

Pourtant, l’UEFA a annoncé hier que l’Argentin était suspendu à titre conservatoire, en attendant le résultat de l’enquête. Une façon d’éviter un climat explosif au Bernabeu. Mais le Benfica a immédiatement fait appel de cette décision. Prestianni a donc fait le voyage à Madrid avec ses camarades. Et, surprise totale, José Mourinho l’a même fait jouer dans l’équipe des titulaires pour le match de demain lors de l’entraînement du jour sur la pelouse du Bernabeu !

Une provocation du Special One, une fausse piste pour tromper tout le monde ou une réelle volonté d’aller au bout de sa démarche ? La réponse tombera demain mais ce qui est sûr, c’est qu’avec José Mourinho, il faut s’attendre à tout, surtout à l’inconcevable !

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

25/02 : Real Madrid-Benfica Lisbonne (barrage retour de la Champions League)

02/03 : Real Madrid-Getafe (26e journée de Liga)

07/03 : Celta Vigo-Real Madrid (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)