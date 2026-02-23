À LA UNE DU 23 FéV 2026
Real Madrid : la décision scandaleuse de l’UEFA dans l’affaire Vinicius Jr – Prestianni

Par Raphaël Nouet - 23 Fév 2026, 15:43
Vinicius Jr et Prestianni lors de Benfica-Real Madrid, au moment où l'Argentin aurait prononcé ses insultes racistes.
Ce lundi, l’UEFA a décidé de prononcer une première sanction dans l’affaire Vinicius Jr-Prestianni, à 48h du play-offs retour entre le Real Madrid et le Benfica Lisbonne.

Il y a six jours, le play-off de Champions League entre le Benfica Lisbonne et le Real Madrid a été entaché par une affaire de racisme. Après que Vinicius Jr a marqué le seul but du match, à l’heure de jeu, le Brésilien a commencé à chambrer Gianluca Prestianni en se replaçant. Le milieu offensif argentin a alors mis son maillot et sa main devant sa bouche pour répondre à l’ailier merengue. Celui-ci s’est immédiatement dirigé vers l’arbitre de la rencontre pour signaler des insultes racistes. La rencontre a été suspendue plusieurs minutes mais, Prestianni ayant caché sa bouche, impossible de savoir ce qu’il a réellement dit.

Prestianni suspendu à titre conservatoire !

Depuis, une enquête disciplinaire est en cours. Et de nombreuses rumeurs circulent à son sujet, comme le fait que Prestianni aurait reconnu des insultes homophobes mais pas racistes, ce que son agent a démenti (vu que les deux sont condamnables…). Mais en tout cas, tant que l’enquête n’est pas terminée, aucune sanction n’aurait dû être prononcée. Et pourtant… On apprend ce lundi que l’UEFA a décidé de suspendre à titre conservatoire Gianluca Prestianni, pour que celui-ci ne soit pas aligné au Bernabeu. L’instance craignait des débordements du public et des représailles des Madrilènes sur le terrain.

Même s’il s’agit de prévention, cette décision est tout de même scandaleuse dans le sens où elle prive le Benfica de l’un de ses joueurs les plus dangereux alors que toute la lumière n’a pas été faite sur cette affaire. S’il s’avère que l’Argentin n’a pas prononcé d’insultes racistes, le Benfica pourra se sentir lésé. D’ailleurs, le club portugais a déjà réagi en annonçant faire appel de cette décision. Son entraîneur, José Mourinho, avait promis de démissionner si jamais son joueur était sanctionné…

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

25/02 : Real Madrid-Benfica Lisbonne (barrage retour de la Champions League)
02/03 : Real Madrid-Getafe (26e journée de Liga)
07/03 : Celta Vigo-Real Madrid (27e journée de Liga)
10/03 : 8es de finale aller de la Champions League
15/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)
18/03 : 8es de finale retour de la Champions League
22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)
05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)
07/04 : Quart de finale aller de la Champions League
12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)
14/04 : Quart de finale retour de la Champions League
19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)
22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)
17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)
24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

