Ce lundi, l’UEFA a décidé de prononcer une première sanction dans l’affaire Vinicius Jr-Prestianni, à 48h du play-offs retour entre le Real Madrid et le Benfica Lisbonne.

Il y a six jours, le play-off de Champions League entre le Benfica Lisbonne et le Real Madrid a été entaché par une affaire de racisme. Après que Vinicius Jr a marqué le seul but du match, à l’heure de jeu, le Brésilien a commencé à chambrer Gianluca Prestianni en se replaçant. Le milieu offensif argentin a alors mis son maillot et sa main devant sa bouche pour répondre à l’ailier merengue. Celui-ci s’est immédiatement dirigé vers l’arbitre de la rencontre pour signaler des insultes racistes. La rencontre a été suspendue plusieurs minutes mais, Prestianni ayant caché sa bouche, impossible de savoir ce qu’il a réellement dit.

Prestianni suspendu à titre conservatoire !

Depuis, une enquête disciplinaire est en cours. Et de nombreuses rumeurs circulent à son sujet, comme le fait que Prestianni aurait reconnu des insultes homophobes mais pas racistes, ce que son agent a démenti (vu que les deux sont condamnables…). Mais en tout cas, tant que l’enquête n’est pas terminée, aucune sanction n’aurait dû être prononcée. Et pourtant… On apprend ce lundi que l’UEFA a décidé de suspendre à titre conservatoire Gianluca Prestianni, pour que celui-ci ne soit pas aligné au Bernabeu. L’instance craignait des débordements du public et des représailles des Madrilènes sur le terrain.

Même s’il s’agit de prévention, cette décision est tout de même scandaleuse dans le sens où elle prive le Benfica de l’un de ses joueurs les plus dangereux alors que toute la lumière n’a pas été faite sur cette affaire. S’il s’avère que l’Argentin n’a pas prononcé d’insultes racistes, le Benfica pourra se sentir lésé. D’ailleurs, le club portugais a déjà réagi en annonçant faire appel de cette décision. Son entraîneur, José Mourinho, avait promis de démissionner si jamais son joueur était sanctionné…

