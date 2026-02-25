Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Après Mamadou Sangaré, le Real Madrid surveille de très près la situation se Rayan Fofana en vue du prochain mercato estival.

Kylian Mbappé sur le flanc, il n’a pas fallu longtemps pour que les rumeurs de sa succession à moyen terme voient le jour en Espagne. Selon Fichajes, le Real Madrid a ciblé Rayan Fofana pour le suppléer au mercato estival. À seulement 20 ans, l’attaquant du RC Lens s’impose comme l’une des révélations les plus surveillées de Ligue 1. Puissance, vitesse, sang-froid devant le but : le cocktail intrigue. Et à Madrid, on adore anticiper.

Dans les bureaux de la Casa Blanca, la stratégie est claire. Repérer avant l’explosion. Investir avant l’emballement. Sécuriser avant l’enchère mondiale. Fofana coche les cases : six buts, une passe décisive, une présence physique marquante et une maturité rare pour son âge. Les recruteurs du Real Madrid multiplient les déplacements. Chaque appel en profondeur est analysé. Chaque déplacement sans ballon est disséqué. L’idée ? Ne pas rater le prochain phénomène offensif.

RC Lens : Fofana affole toute l’Europe !

Un profil qui rappelle certains débuts de Mbappé. Même capacité à attaquer l’espace. Même aisance dans les grands rendez-vous. Même impression de marge énorme. Mais la concurrence s’organise. Arsenal et Chelsea suivent également le dossier. En Espagne, le FC Barcelone garde un œil attentif. Le talent ne reste jamais secret longtemps. Sous contrat jusqu’en 2029, Fofana ne partira pas pour une poignée de millions. Si sa valeur « officielle » reste modérée, le RC Lens sait qu’il tient un diamant brut. Et le prix réel pourrait rapidement flirter avec les 40 millions d’euros.

À Madrid, la puissance financière est un atout. Mais le club avance méthodiquement. Observer. Attendre. Frapper au bon moment. Le Real prépare l’après. Toujours. Et si le futur crack européen portait aujourd’hui le maillot sang et or ? Pérez pense avoir flairé le bon coup. Reste à savoir si l’été prochain scellera le destin de Fofana… ou si le RC Lens parviendra à retenir son joyau encore une saison.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France