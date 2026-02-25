À LA UNE DU 25 FéV 2026
[10:49]FC Nantes, AS Monaco – INFO BUT! : on en sait plus sur la piste Antoine Sibierski
[10:35]Pronostic RC Strasbourg – RC Lens : une victoire des Sang et Or pour croire encore au titre ?
[10:28]OM Mercato : miracle pour Pavard, le PSG flingue déjà la succession de Balerdi à Marseille ! 
[10:17]Le Stade Rennais mise sur la nouvelle star qui dépasse l’effet Haise et fait sensation chez les Français !
[10:00]Revue de presse espagnole : le FC Barcelone vise une pointure de Manchester City, Mbappé opéré d’urgence au Real Madrid ?
[09:41]ASSE : l’incroyable causerie de Montanier qui fait sensation chez les supporters stéphanois 
[09:12]Real Madrid Mercato : Florentino Pérez a identifié le futur Kylian Mbappé au RC Lens ! 
[08:45]OM, Stade Rennais Mercato : après Beye, les deux clubs à la bagarre pour un géant buteur qui affole l’Europe ! 
[08:12]FC Nantes : l’idée de génie d’Anthony Lopes qui fait le bonheur des musulmans en plein ramadan
[08:00]OL : une recrue XXL et un gros coup dur avant l’OM
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid Mercato : Florentino Pérez a identifié le futur Kylian Mbappé au RC Lens ! 

Par Bastien Aubert - 25 Fév 2026, 09:12
💬 Commenter
Rayan Fofana (RC Lens)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Après Mamadou Sangaré, le Real Madrid surveille de très près la situation se Rayan Fofana en vue du prochain mercato estival.

Kylian Mbappé sur le flanc, il n’a pas fallu longtemps pour que les rumeurs de sa succession à moyen terme voient le jour en Espagne. Selon Fichajes, le Real Madrid a ciblé Rayan Fofana pour le suppléer au mercato estival. À seulement 20 ans, l’attaquant du RC Lens s’impose comme l’une des révélations les plus surveillées de Ligue 1. Puissance, vitesse, sang-froid devant le but : le cocktail intrigue. Et à Madrid, on adore anticiper.

Dans les bureaux de la Casa Blanca, la stratégie est claire. Repérer avant l’explosion. Investir avant l’emballement. Sécuriser avant l’enchère mondiale. Fofana coche les cases : six buts, une passe décisive, une présence physique marquante et une maturité rare pour son âge. Les recruteurs du Real Madrid multiplient les déplacements. Chaque appel en profondeur est analysé. Chaque déplacement sans ballon est disséqué. L’idée ? Ne pas rater le prochain phénomène offensif.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

RC Lens : Fofana affole toute l’Europe ! 

Un profil qui rappelle certains débuts de Mbappé. Même capacité à attaquer l’espace. Même aisance dans les grands rendez-vous. Même impression de marge énorme. Mais la concurrence s’organise. Arsenal et Chelsea suivent également le dossier. En Espagne, le FC Barcelone garde un œil attentif. Le talent ne reste jamais secret longtemps. Sous contrat jusqu’en 2029, Fofana ne partira pas pour une poignée de millions. Si sa valeur « officielle » reste modérée, le RC Lens sait qu’il tient un diamant brut. Et le prix réel pourrait rapidement flirter avec les 40 millions d’euros.

À Madrid, la puissance financière est un atout. Mais le club avance méthodiquement. Observer. Attendre. Frapper au bon moment. Le Real prépare l’après. Toujours. Et si le futur crack européen portait aujourd’hui le maillot sang et or ? Pérez pense avoir flairé le bon coup. Reste à savoir si l’été prochain scellera le destin de Fofana… ou si le RC Lens parviendra à retenir son joyau encore une saison.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

RC LensReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : RC Lens, Real Madrid