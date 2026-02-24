À LA UNE DU 24 FéV 2026
[19:11]ASSE : Guillou a identifié le principal atout de Montanier avec un petit bémol 
[18:52]RC Lens : Ganiou voit plus loin que les Sang et Or
[18:33]FC Barcelone Mercato : Alvarez (Atlético) à 150 M€, le club a un plan B deux fois moins cher
[18:19]PSG : la réponse cash de Doué à la polémique avec Dembélé
[17:58]Real Madrid : l’énorme provocation de Mourinho avec Prestianni
[17:46]FC Nantes : Kombouaré a entériné une passerelle inattendue avec le PFC
[17:29]OM : grosse mise au point du club concernant la cyberattaque
[17:21]Stade Rennais, OM : l’incroyable rebond de Jorge Sampaoli !
[17:00]OL : Textor dégagé de Lyon, c’est officiel !
[16:44]Le Real Madrid veut faire un exemple avec le Benfica, Arbeloa épargne Mbappé
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : la Premier League prête à mettre 45 M€ pour un Sang et Or !

Par Raphaël Nouet - 24 Fév 2026, 16:29
💬 Commenter
Rayan Fofana, en sang et or, au milieu de ses partenaires du RC Lens.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Plusieurs grands clubs anglais se seraient renseignés pour Rayan Fofana, milieu de terrain de 20 ans qui explose au RC Lens cette saison sous la houlette de Pierre Sage.

Même si c’est Will Still qui l’a lancé dans le grand bain la saison dernière, Rayan Fofana explose vraiment en Ligue 1 cette saison. Titularisé par Pierre Sage dès le premier match, perdu à Bollaert contre Lyon (0-1), l’attaquant de 20 ans n’est que très rarement sorti du onze de départ : quatre fois en vingt-trois journées. Auteur de six buts et une passe décisive toutes compétitions confondues, il confirme les promesses générées par ses années au centre de formation artésien. Et attire l’attention des recruteurs étrangers…

Chelsea et Arsenal le suivent

Selon le média Sportsboom, Chelsea et Arsenal le suivraient attentivement, de même que des clubs espagnols. Des offres de 35 à 45 M€ seraient même attendues dès cet été pour l’attaquant ambidextre du Racing. A ce prix-là, pas sûr que les Sang et Or puissent le retenir. Reste à voir si cet intérêt est réel, même si l’on sait que Chelsea est un grand consommateur de joueurs prometteurs, qu’il met ensuite en couveuse à Strasbourg. Rayan Fofana adversaire du RC Lens en Ligue 1 la saison prochaine, ça ferait quelque chose !

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

En tout cas, si un transfert devait se dessiner au montant indiqué par Sportsboom, le Racing Club de Lens réaliserait une énorme affaire car non seulement il a formé Fofana mais, en plus, sa cote n’est pour le moment que de 5 M€…

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)
05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)
08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)
15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)
22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)
12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)
22/04 : Demi-finales de Coupe de France
26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)
03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot