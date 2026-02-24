Plusieurs grands clubs anglais se seraient renseignés pour Rayan Fofana, milieu de terrain de 20 ans qui explose au RC Lens cette saison sous la houlette de Pierre Sage.

Même si c’est Will Still qui l’a lancé dans le grand bain la saison dernière, Rayan Fofana explose vraiment en Ligue 1 cette saison. Titularisé par Pierre Sage dès le premier match, perdu à Bollaert contre Lyon (0-1), l’attaquant de 20 ans n’est que très rarement sorti du onze de départ : quatre fois en vingt-trois journées. Auteur de six buts et une passe décisive toutes compétitions confondues, il confirme les promesses générées par ses années au centre de formation artésien. Et attire l’attention des recruteurs étrangers…

Chelsea et Arsenal le suivent

Selon le média Sportsboom, Chelsea et Arsenal le suivraient attentivement, de même que des clubs espagnols. Des offres de 35 à 45 M€ seraient même attendues dès cet été pour l’attaquant ambidextre du Racing. A ce prix-là, pas sûr que les Sang et Or puissent le retenir. Reste à voir si cet intérêt est réel, même si l’on sait que Chelsea est un grand consommateur de joueurs prometteurs, qu’il met ensuite en couveuse à Strasbourg. Rayan Fofana adversaire du RC Lens en Ligue 1 la saison prochaine, ça ferait quelque chose !

En tout cas, si un transfert devait se dessiner au montant indiqué par Sportsboom, le Racing Club de Lens réaliserait une énorme affaire car non seulement il a formé Fofana mais, en plus, sa cote n’est pour le moment que de 5 M€…

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France