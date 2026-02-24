RC Lens Mercato : Leca va frapper fort, l’IA dévoile les 5 meilleures pistes au milieu

Désireux de renforcer le milieu de terrain en anticipant les possibles départs de Mamadou Sangaré et d’Adrien Thomasson cet été, Jean-Louis Leca pourrait encore frapper fort au mercato. Voici 5 pistes crédibles dévoilés par l’IA :

Bilal Nadir :

Milieu central de 22 ans à l’OM, Bilal Nadir est un joueur très propre techniquement, formé à l’OGC Nice, qui s’est fait une place dans l’équipe phocéenne depuis 2023. Le Marocain est capable de gérer le tempo, d’animer la construction et de jouer à la fois en relayeur ou plus haut dans l’axe. Son contrat actuel expire en juin 2026, ce qui signifie qu’il pourrait être disponible libre cet été si Marseille ne le prolonge pas, ce qui rapproche ce dossier d’une opportunité intéressante.

Kevin Danois :

Il est actuellement milieu de terrain à AJ Auxerre, où il s’est imposé comme une vraie révélation technique en Ligue 1 grâce à sa capacité à relancer proprement, à distribuer le jeu et à casser les lignes avec ses passes. Danois, 21 ans, a prolongé son contrat avec l’AJA jusqu’en juin 2029, signe que le club icaunais compte sur lui comme pilier de son milieu pour l’avenir. Malgré quelques blessures récentes, il est considéré comme un milieu moderne, capable de porter le tempo du jeu sur 90 minutes et déjà suivi par plusieurs clubs plus huppés en Europe, preuve de sa valeur technique. Cet hiver, l’OL et le Stade Rennais sont notamment venus aux renseignements.

Ismaël Gharbi :

Ce Franco‑Tunisien est actuellement prêté au FC Augsburg en Bundesliga par le club portugais du SC Braga, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029. Formé au PSG et passé par Braga après un prêt en Suisse, Gharbi est un joueur très technique, capable d’évoluer devant ou entre les lignes avec une excellente qualité de balle et d’élimination. À 21 ans, il a déjà une expérience en Ligue 1, au Portugal et maintenant en Allemagne, et il compte également des capes internationales avec la Tunisie. Sa polyvalence offensive et sa créativité en font un profil intéressant pour un rôle de meneur technique à moindre coût s’il peut être délogé l’été prochain.

Chemsdine Talbi :

Bien que son avenir immédiat soit encore en débat, Chemsdine Talbi était à Bruges avant de susciter des intérêts importants depuis la Belgique grâce à sa technique, sa créativité et sa capacité à jouer entre les lignes. Même si Sunderland pourrait envisager un transfert à l’étranger, le Marocain reste jeune (20 ans) et possède les qualités d’un meneur capable de dynamiser un milieu offensif sans coûter une fortune. Sa polyvalence offensive en fait un potentiel leader technique à moindre coût si le RC Lens sait négocier.

Arthur Avom :

Milieu central de 21 ans à FC Lorient, Avom est un joueur complet sur le plan technique, capable de jouer à la fois en relayeur et comme meneur intérieur. Sa capacité à récupérer et à orienter la balle fait de lui un profil intéressant pour structurer le milieu d’un club ambitieux. Son contrat court jusqu’en juin 2026, ce qui peut rendre son transfert plus abordable si Lorient décide de vendre plutôt que de le laisser partir libre. Avom a déjà montré en Ligue 1 qu’il pouvait tenir le rythme et être un relais propre pour distribuer le jeu dans l’axe. Le Stade Rennais et le RC Strasbourg le surveillent de près en vue du mercato estival.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France