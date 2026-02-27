De retour du stage à Marbella ce vendredi soir à Marseille, Habib Beye pourrait faire quelques réglages contre l’OL (dimanche, 20h45).

L’OM version Habib Beye s’apprête à passer son premier vrai test face à l’Olympique Lyonnais dimanche soir (20h45). Et une question brûle toutes les lèvres : le nouveau coach va-t-il relancer certains cadres en difficulté ? Selon L’Équipe, le nouvel entraîneur de l’OM a profité du séjour andalou pour multiplier les discussions informelles. Objectif : prendre le pouls du vestiaire, comprendre les états d’âme et surtout injecter de la confiance. Le technicien franco-sénégalais n’a cessé de répéter qu’il était satisfait de la qualité et des comportements observés. Un message clair : personne n’est condamné.

Balerdi avec Aguerd, Pavard testé

Beye n’a d’ailleurs pas évoqué le capitanat, alors que Leonardo Balerdi était suspendu à Brest. L’Argentin peut donc espérer récupérer son brassard contre l’OL ! Lors d’une opposition cette semaine, Balerdi était associé à Nayef Aguerd en charnière centrale. Sur les côtés, Medina et Timothy Weah occupaient les couloirs. En face, Benjamin Pavard évoluait aux côtés de CJ Egan-Riley dans un système en 4-2-3-1. Beaucoup de rotations ont été observées. Beye veut ouvrir des perspectives, tester, comparer. Personne ne semble figé dans un rôle définitif. Mais le plus intéressant est ailleurs.

Stabilité plutôt que rupture pour Beye ?

Sur RMC Sport, Jean-Louis Tourre a livré une analyse forte : « Hojbjerg, Balerdi, Pavard. Il ne doit surtout pas trancher dans le vif. Quand il y a un changement d’entraîneur, on repart de zéro avec tout le monde. Tant qu’il n’a pas constaté de méformes ou de mauvais matchs il doit les faire jouer comme si de rien n’était. Et faire table rase du passé. » Un avis partagé par Daniel Riolo. Pour lui, l’urgence est mentale. Il faut tourner la page de Roberto De Zerbi, refermer le chapitre précédent et remettre les joueurs dans une dynamique positive. Relancer Balerdi comme patron de la défense ? Maintenir Hojbjerg et Pavard malgré leurs passages à vide ? Miser sur la stabilité plutôt que sur la rupture ? Beye semble pencher vers un principe simple : repartir de zéro. Face à l’OL, ce sera plus qu’un match. Ce sera un signal. Soit l’OM s’appuie sur ses cadres pour repartir. Soit il enclenche une révolution plus profonde.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France