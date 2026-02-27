Arrivé tout droit du Real Madrid cet hiver, Endrick n’a pas mis longtemps à marquer les esprits… et à donner du grain à moudre au vestiaire de l’OL. Mais cette fois-ci, c’est bien lui qui s’est retrouvé sur le gril devant ses nouveaux coéquipiers, pour une séquence qui affole déjà les réseaux.

Dès ses premiers pas à l’OL, Endrick a dynamité les codes du “nouveau”. Ici, pas question de s’effacer dans un coin du vestiaire : il multiplie les sourires, pique les absents à l’entraînement, apprend en vitesse les petites expressions locales et fait déjà figure de petit chef d’ambiance. Les anciens s’étonnent de voir tant d’assurance, et il ne passe désormais plus un jour sans qu’une anecdote ne circule à son sujet. L’OL a trouvé en lui un véritable catalyseur, et la routine s’en retrouve électrisée !

Le jeune Adil Hamdani ridiculise Endrick lors d’un toro

Dernier épisode en date, et non des moindres : le fameux toro, ce jeu d’échauffement aussi cruel pour l’ego que jubilatoire pour le public… Adil Hamdani, tout juste 17 ans, se décale face à Endrick, petit sourire au coin. Virgule, petit pont, au revoir aïe ! Le Brésilien se fait mystifier. Le temps se fige. Le vestiaire explose de rire. Et la séquence, déjà partagée par le community manager du club, enflamme la toile. L’OL détient là un moment collector, drôle, qui illustre à la perfection la fraîcheur de ce groupe plein de promesses. Pour les curieux, il suffit de jeter un œil sur la vidéo relayée sur les plateformes sociales du club.

Un vestiaire lyonnais hilare, Endrick chambreur… et chambré

Corentin Tolisso n’a évidemment pas raté l’occasion de taquiner le Brésilien, lançant quelques piques bien senties. Après tout, le champion du monde lyonnais en a vu d’autres. “Tu t’es fait croquer !” a-t-il plaisanté, avant de lui tapoter l’épaule dans la bonne humeur générale. Endrick, d’un rire franc, a répondu en imitant le geste de Hamdani… le tout sous les encouragements du groupe. Une vraie scène de vestiaire, où la compétition laisse parfois place au spectacle. Pour revivre les moments forts de ce capitaine inspirant, Tolisso revient sur son expérience et son leadership.

C’est dans cette atmosphère, entre chambrage, défis techniques et esprit de famille que l’OL façonne sa nouvelle dynamique, portée par des jeunes qui n’ont peur de rien… et des anciens qui ne lâchent jamais une occasion de chambrer à leur tour. Le buzz de ce toro n’est peut-être qu’un début pour Endrick à Lyon. Un faux pas vite oublié, sans doute, mais parfaitement révélateur : ici, même les cracks doivent se plier aux codes du vestiaire. Reste à voir jusqu’où le Brésilien saura imposer son style… et combien de petits ponts il aura encaissé d’ici là !

Dawa dans le viseur au Mercato ?

Par ailleurs, l’OL ne perd pas de temps en vue du mercato estival. Toujours en quête de bonnes affaires sur le marché des transferts, il s’intéresse de près à Joyskim Dawa (29 ans), un défenseur central du Steaua Bucarest. Selon Voetbalnieuws, L’OL suit Dawa depuis la saison dernière et les confrontations entre les Gones et le FCSB en C3. Né à Colombes en France, le joueur de 29 ans a été formé à l’AS Monaco avant de jouer au Portugal, en Ukraine, en Lettonie et en Roumanie. Recruté pour 350 000 euros par le Steaua Bucarest en 2022, l’international camerounais est peu utilisé par son club cette saison. Auteur de quatre petits matchs, avec une mi-temps disputée en Europa League, le défenseur d’1m94 pourrait être disponible à un prix dérisoire cet été.