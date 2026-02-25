OL : coup dur pour Endrick avant l’OM, Fonseca est révolté !

La tension était vive sur le plateau TV après la débâcle lyonnaise au stade de la Meinau. L’OL a chuté lourdement (3-1) face à Strasbourg, un résultat qui alourdit une rentrée déjà compliquée pour les hommes de Fonseca. Mais cette fois, c’est surtout la performance décevante d’Endrick qui cristallise toutes les critiques. Le jeune Brésilien, prêté par le Real Madrid, a connu une soirée bien terne et Raymond Domenech n’a pas hésité à allumer la mèche.

Lyon s’incline face à Strasbourg : une prestation qui interpelle

Battus 3 buts à 1, les Gones ont livré un match sans relief, minés par des errances défensives et un secteur offensif en panne. Endrick, pourtant attendu comme l’atout offensif numéro un, est resté discret, enclavé sur le côté droit et trop rarement sollicité dans la profondeur. Malgré un début de saison prometteur marqué par 3 buts en cinq matches, le Brésilien n’a jamais semblé trouver la bonne carburation face au RCSA.

Domenech ne mâche pas ses mots sur Endrick

Invité à analyser la prestation lyonnaise, Raymond Domenech a frappé fort face caméra, sans chercher la demi-mesure. L’ancien patron des Bleus n’a pas fait de quartier avec Endrick : « Il fallait vraiment qu’il sorte, il ne servait à rien sur le terrain et n’apportait aucune solution. »

L’ex-sélectionneur poursuit, cinglant : « Tous les attaquants doivent faire un vrai travail défensif, proposer des solutions et donner un peu de profondeur. Lui, il n’a rien fait de tout ça. » Et d’enfoncer le clou sur l’attitude du joueur au moment clé : lors du deuxième but, Endrick serait resté passif, à « cinq mètres de l’action, regardant simplement ».

Endrick pointé du doigt : ce qui lui est reproché

Critiqué pour son manque d’implication, Endrick est accusé de ne pas répondre au cahier des charges de l’attaquant moderne : mobilité, activité défensive, appels tranchants. Au lieu de multiplier les courses ou de créer des espaces, il a trop souvent attendu le ballon, statique.

Absence d’offrande de solutions à ses partenaires

Défense passive sur les phases cruciales

Apport offensif jugé insuffisant malgré son statut de recrut star

Pour un joueur dont la valeur marchande tutoyait encore récemment les 60 millions d’euros, la déception est cinglante. Un contraste saisissant avec l’enthousiasme suscité par son arrivée quelques semaines auparavant.

Quelle suite pour l’OL et Endrick ?

Après ce camouflet public, Endrick va devoir rapidement rebondir. Paulo Fonseca, qui l’a maintenu sur le terrain malgré des signes d’essoufflement, pourrait sortir le Brésilien du onze de départ dès le prochain match si le réveil n’intervient pas.

La pression monte aussi en interne, alors que les clubs de l’élite européenne s’intéressent toujours de près à Endrick. Un coup d’éclat s’impose du côté du jeune attaquant, sous peine de voir sa situation à Lyon se fragiliser dans l’immédiat. La réponse sur le terrain ne saurait tarder : le match suivant sera déjà un test décisif.