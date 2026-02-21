Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Si l’OL se réjouit d’avoir récupéré Endrick (19 ans) en prêt depuis janvier, il a dû faire face à une concurrence accrue pour l’attaquant brésilien du Real Madrid.

C’est un petit exploit passé presque inaperçu. Depuis janvier, l’OL profite du talent d’Endrick, prêté par le Real Madrid CF. Mais derrière cette arrivée, il y a une bataille féroce… et des géants recalés. Selon le journaliste Mario Cortegana, journaliste, le dossier était loin d’être simple cet hiver.

Endrick, le choix du coeur

« Le Real Madrid était divisé en interne sur l’idée de prêter Endrick. C’est la preuve que sa venue n’avait rien d’évident. Le club madrilène a repoussé des approches du FC Barcelona, de Chelsea et du PSG, prêts à monter jusqu’à 50M€, voire plus, pour le recruter, a-t-il constaté pour The Athletic. Si Endrick est aujourd’hui à Lyon, c’est aussi parce que l’OL a su convaincre pour un prêt, là où d’autres géants ont échoué pour un transfert. » Un aveu fort. En interne, certains à Madrid ne voulaient pas entendre parler d’un prêt. Le potentiel du Brésilien, 19 ans à peine, est jugé immense.

PSG et Barça prêts à sortir 50 M€ !

Le plus impressionnant reste ailleurs. Le PSG, le FC Barcelone et Chelsea auraient été prêts à dégainer 50 millions d’euros, voire davantage, pour recruter définitivement l’attaquant. Des offres massives. Refusées. Le Real Madrid ne voulait pas vendre. Pas maintenant. Pas à ce prix. Le club espagnol considère Endrick comme un joyau à polir, pas comme une ligne à rentabiliser.

Lyon plus malin que les géants

Alors comment l’OL a-t-il réussi là où des mastodontes ont échoué ? En changeant d’approche. Plutôt que d’insister sur un transfert sec, Lyon a misé sur un prêt. Une solution rassurante pour Madrid, qui garde la main sur son joueur tout en lui offrant du temps de jeu. Un pari audacieux et stratégique. Pour l’OL, c’est une vitrine exceptionnelle. Accueillir un talent convoité par les plus grands d’Europe renforce l’attractivité du projet. Et si Endrick explose en Ligue 1, ce qui est pour l’instant le cas, le bénéfice sportif sera immense. L’OL a remporté la première manche.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

22/02 : Strasbourg-OL (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-OL (24e journée de Ligue 1)

05/03 : OL-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : OL-Paris FC (25e journée de Ligue 1)

12/03 : 8es de finale aller de l’Europa League

15/03 : Le Havre-OL (26e journée de Ligue 1)

19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League

23/05 : Finale de Coupe de France