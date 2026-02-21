À LA UNE DU 21 FéV 2026
ASSE : les Verts devant l’OL même en Ligue 2, c’est prouvé

Par William Tertrin - 21 Fév 2026, 06:00
Même en Ligue 2, l’ASSE se place devant l’OL dans un registre bien particulier.

Si l’ASSE a pu retrouver le parfum du plus grand derby de France la saison dernière face à l’OL (défaite à l’aller et victoire au retour), elle n’a malheureusement pas pu assurer son maintien en Ligue 1. Actuel 4e de Ligue 2 avant son match contre Laval ce samedi soir, les Verts et tout un peuple nourrissent tout de même l’espoir de retrouver leur meilleur ennemi dès la saison prochaine.

Des chiffres sont sans appel

En attendant de pouvoir rejouer les derbys, les supporters stéphanois lancent déjà les hostilités sur les réseaux sociaux. Et ils ont dressé à un constat assez éloquent : l’ASSE est plus attractive en Ligue 2 que l’OL en Ligue Europa. En effet, les chiffres sont sans appel : 30 357 spectateurs de moyenne par match à Geoffroy-Guichard en L2 cette saison, contre 29 976 pour Lyon en C3…

Cela ne surprendra pas forcément, mais s’il fallait encore le prouver, l’ASSE continue d’attirer même si les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous, tandis que Lyon peine à remplir son stade malgré un gros parcours en Ligue Europa et une 3e place en Ligue 1, où le Groupama Stadium est bien plus garni avec 49 504 supporters de moyenne. Depuis plusieurs saisons, même si les résultats plaident plutôt en la faveur de l’OL, la passion reste toujours intacte dans le Forez, qui pourrait de nouveau accueillir dans quelques mois un derby. En tout cas, on l’espère…

