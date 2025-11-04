ASSE – OL : le verdict est tombé pour les deux supporters auteurs du jet de pièce sur l’arbitre

Les deux supporters stéphanois qui avaient lancé des pièces sur un arbitre assistant lors du derby ASSE-OL connaissent désormais leur sanction.

Le derby entre l’ASSE et l’OL, remporté 2-1 par les Verts le 20 avril dernier, continue encore de faire parler. Mais pas pour de bonnes raisons. En effet, comme le rapporte l’AFP, deux supporters de 28 ans de Sainté ont été condamnés ce mardi à sept mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne pour avoir blessé l’arbitre de touche au stade Geoffroy-Guichard.

Les faits remontent à un moment de tension du match, lorsque les deux hommes, alcoolisés et emportés par l’ambiance, ont lancé des pièces de monnaie depuis les tribunes. L’une d’elles a atteint l’arbitre assistant Mehdi Rahmouni, provoquant un œdème de trois centimètres et une ITT d’un jour. Le match avait dû être interrompu pendant près de 40 minutes avant de reprendre.

Les deux condamnés se sont excusés

Le parquet, représenté par André Merle, avait requis neuf mois avec sursis et une interdiction de stade, tandis que les avocats de la défense, Laure Salomon et Julien Rey, ont contesté la preuve du lien entre les jets de pièces et la blessure, rappelant que d’autres spectateurs avaient fait de même. Les deux prévenus, un conducteur d’engins et un électricien, sans antécédents judiciaires, ont exprimé leurs regrets et présenté leurs excuses.

À la barre, l’arbitre Mehdi Rahmouni a évoqué un événement inédit dans sa carrière, affirmant n’avoir jamais subi d’agression en dix ans d’arbitrage professionnel. L’incident, qualifié de premier du genre en Ligue 1, a conduit à la constitution de parties civiles par la FFF, la LFP, le syndicat des arbitres, ainsi que les deux clubs concernés, Saint-Étienne et Lyon.