Avec sa folle série de treize victoires, l’Olympique Lyonnais vit une période magnifique, qui l’a vu grimper à la 3e place du classement en Ligue 1, se qualifier directement pour les 8es de finale de l’Europa League et aborder avec optimisme son quart de Coupe de France face au RC Lens. Mais comme rien ne saurait être simple dans la vie du club rhodanien, la société Bloomberg a publié une information qui concerne l’OL et qui pourrait chambouler son avenir.

Ares, nouveau propriétaire ou futur vendeur ?

Bloomberg explique qu’Ares réclame à John Textor le remboursement rapide de 250 M€ qu’il lui a avancés pour faire ses affaires dans le football. L’idée étant d’écarter l’homme d’affaires américain de la galaxie Eagle, ce qui sera d’autant plus facile s’il ne peut pas rembourser. Une fois Textor écarté, Ares aura deux options : prise de contrôle totale de l’OL ou une vente…

Si la deuxième option est retenue, cela pourrait bouleverser le bel équilibre trouvé par Michele Kang, Michael Gerlinger, Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca. Récemment, l’entraîneur portugais a déclaré : « Je suis vraiment bien ici. Pour moi, cette question d’avenir n’est pas importante maintenant. Notre relation avec Matthieu, Michael et Michele est très transparente et bonne. On a du temps pour en parler, je ne suis pas préoccupé par cette situation ». Sa réflexion pourrait évoluer suivant l’issue des négociations entre Ares et Textor.

Le calendrier de fin de saison de l’OL

22/02 : Strasbourg-OL (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-OL (24e journée de Ligue 1)

05/03 : OL-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : OL-Paris FC (25e journée de Ligue 1)

12/03 : 8es de finale aller de l’Europa League

15/03 : Le Havre-OL (26e journée de Ligue 1)

19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League

23/05 : Finale de Coupe de France