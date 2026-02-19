À LA UNE DU 19 FéV 2026
OL : Endrick a recadré ses partenaires et même Fonseca (vidéo) !

Par Raphaël Nouet - 19 Fév 2026, 16:35
Paulo Fonseca donnant des instructions à Endrick lors de Lille-Lyon en Coupe de France.
Dans une vidéo amusante diffusée sur les réseaux sociaux de l’OL, on voit Endrick sermonner ses partenaires et même son entraîneur, Paulo Fonseca, pour leur retard à l’entraînement.

On savait Endrick hyper talentueux, raison pour laquelle le Real Madrid a déboursé 47,5 M€ pour le recruter à Palmeiras alors qu’il avait à peine 16 ans. On a découvert qu’il avait un physique monstrueux à partir du 1er janvier, quand il a été prêté à Lyon et qu’il a tout de suite enchaîné les matches comme les buts (5 en 6 rencontres). On a aussi fait connaissance avec son gros caractère, lui qui ne se laisse pas intimider par ses adversaires, ce qui peut lui coûter cher, comme à Nantes (1-0) il y a bientôt deux semaines. Ce jeudi, l’OL nous prouve qu’il a également beaucoup d’humour.

Il veut faire payer tout le monde !

On voit Endrick, posté à l’entrée du terrain d’entraînement, en train de sermonner l’ensemble de ses partenaires parce qu’ils ont un léger retard. Il prend même le téléphone du journaliste de l’OL pour prouver que tous ont au moins une minute de retard. Même Paulo Fonseca a droit à sa remarque ! C’est dit avec le sourire, sur le ton de la boutade, mais le fond est sérieux. Fonseca se défend en disant que l’heure n’est pas la même à sa montre et qu’il est ponctuel, mais rien n’y fait. Endrick demande à tout le monde de passer à la caisse !

On devine à travers cette séquence légère et amusante que le groupe lyonnais vit bien. Une expression souvent employée en football mais qui semble plus vraie que jamais à l’OL cette saison !

Le calendrier de fin de saison de l’OL

22/02 : Strasbourg-OL (23e journée de Ligue 1)
01/03 : OM-OL (24e journée de Ligue 1)
05/03 : OL-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)
08/03 : OL-Paris FC (25e journée de Ligue 1)
12/03 : 8es de finale aller de l’Europa League
15/03 : Le Havre-OL (26e journée de Ligue 1)
19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League
22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)
09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League
12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)
16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League
19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)
22/04 : Demi-finales de Coupe de France
26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)
30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League
03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)
07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League
09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
20/05 : Finale de l’Europa League
23/05 : Finale de Coupe de France

