OL : Fonseca dévoile son prochain challenge avec Endrick

Par Raphaël Nouet - 18 Fév 2026, 22:23
Paulo Fonseca félicitant Endrick après le match de l'OL à Lille en Coupe de France.
Après avoir réussi à le relancer, l’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, veut apprendre à Endrick à se canaliser, ce qu’il n’est pas parvenu à faire à Nantes.

Le site Olympique-et-Lyonnais publie ce mercredi une interview de Paulo Fonseca dans laquelle il est évidemment question d’Endrick. Le jeune attaquant du Real Madrid a transformé l’OL, qui a souffert d’un manque d’efficacité chronique lors de la première partie de saison. L’entraîneur portugais a joué un grand rôle dans sa venue. Il a réussi à le relancer sportivement mais il espère lui apporter encore davantage. Par exemple en apprenant à se canaliser, ce qu’il n’a pas réussi à faire à Nantes (1-0) il y a dix jours.

« Endrick peut encore beaucoup progresser »

« Je pense que tout le monde a compris la situation d’Enrdrick. C’est un joueur spécial, différent. Tout le monde aime Endrick, mais nous devons comprendre que nous avons besoin du meilleur de lui mais qu’il a aussi besoin du groupe. Nous ne sommes pas dépendants d’Endrick. Je dois faire attention : c’est un joueur très médiatique, mais c’est un joueur de 19 ans. Je dois aider Endrick à vivre avec cette médiatisation. Le groupe est toujours prêt pour l’aider. »

« Endrick peut encore beaucoup progresser. Il a les mêmes obligations que les autres. Dans l’équipe technique, il faut comprendre que nous devons aider Endrick. Je comprends la situation, mais il doit apprendre. Il a 19 ans et a beaucoup de frustration, il doit être calme dans ces moments-là, être focus sur le jeu et parfois il perd cette concentration et est frustré. Nous avons parlé avec lui pour qu’il apprenne. Lors du dernier match, les adversaires ont été très agressifs avec lui, il a perdu cette concentration, mais il doit apprendre de cette situation. »

Le calendrier de fin de saison de l’OL

22/02 : Strasbourg-OL (23e journée de Ligue 1)
01/03 : OM-OL (24e journée de Ligue 1)
05/03 : OL-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)
08/03 : OL-Paris FC (25e journée de Ligue 1)
12/03 : 8es de finale aller de l’Europa League
15/03 : Le Havre-OL (26e journée de Ligue 1)
19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League
22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)
09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League
12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)
16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League
19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)
22/04 : Demi-finales de Coupe de France
26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)
30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League
03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)
07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League
09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
20/05 : Finale de l’Europa League
23/05 : Finale de Coupe de France

