Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le feuilleton Endrick continue de secouer l’Europe. Alors que son retour au Real Madrid à l’issue de la saison semblait acté à 100 %, l’entourage du jeune attaquant brésilien a semé un peu de suspense… et réveillé l’intérêt de l’OL.

Le feuilleton Endrick se poursuit. Pour l’heure, le Real Madrid ne veut rien entendre : Florentino Pérez souhaite que la star de 19 ans s’installe définitivement à la Casa Blanca pour enfin briller sous les yeux des Socios. Après une première moitié de saison où le temps de jeu a été limité, le club merengue avait prévu un retour assuré pour Endrick en juin prochain. Mais selon le journaliste espagnol Jorge Picón, rien n’est complètement gravé dans le marbre.

Pour l’instant, rien n’est à exclure »

« Ses proches perçoivent un obstacle potentiel au Real Madrid. Ils n’excluent aucune possibilité après cette saison. Pour l’instant, rien n’est à exclure », a-t-il affirmé sur Defensa Central. Le message est clair : le clan Endrick exige des garanties. Avec la concurrence de Kylian Mbappé et Vinicius, pressentis pour rester, Endrick ne veut pas revivre une première partie de saison compliquée où ses minutes ont été limitées. Et si le Real Madrid n’assure pas un temps de jeu minimum, un départ pourrait être envisagé.

Les supporters de l’OL en rêvent

C’est là que l’Olympique Lyonnais entre dans la danse. Conquis par ses états de service depuis cet hiver, l’OL suit évidemment la situation de près : si Endrick venait à chercher une nouvelle étape pour accumuler du temps de jeu et de l’expérience, Lyon pourrait être le terrain idéal pour une saison supplémentaire. Une année pour se préparer avant un potentiel retour au Real Madrid en 2027, cette fois pleinement prêt à s’imposer. Avec ce suspense relancé, les supporters lyonnais peuvent déjà rêver.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

22/02 : Strasbourg-OL (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-OL (24e journée de Ligue 1)

05/03 : OL-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : OL-Paris FC (25e journée de Ligue 1)

12/03 : 8es de finale aller de l’Europa League

15/03 : Le Havre-OL (26e journée de Ligue 1)

19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League

23/05 : Finale de Coupe de France