OL Mercato : coups de tonnerre pour l’avenir d’Endrick et de Fonseca ! 

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si Paulo Fonseca ne semble pas spécialement inquiet au sujet de son avenir à l’OL, Endrick pourrait déjà se faire du souci pour le sien au Real Madrid.

Invité à répondre à la question de son avenir à l’OL après la victoire contre l’OGC Nice ce dimanche au Groupama Stadium (2-1), Paulo Fonseca a affiché une certaine sérénité.

« Je suis vraiment bien ici. Pour moi, cette question n’est pas importante maintenant. Notre relation avec Matthieu (Louis-Jean), Michael (Gerlinger) et Michele (Kang) est très transparente et bonne. On a du temps pour en parler, je ne suis pas préoccupé par cette situation », a-t-il glissé en conférence de presse.

Le Real Madrid pas fermé à une vente d’Endrick ?

Si l’OL veut déjà prolonger Fonseca, il sait aussi qu’Endrick ne poursuivra pas à Lyon après son prêt de six mois. Selon Fichajes, l’attaquant brésilien va rentrer au Real Madrid cet été avance aucune garanties de rester dans la capitale espagnole la saison prochaine.

Plusieurs formations de Premier League, dont le nom n’a pas été identifiée, ont déjà demandé des renseignements au sujet d’Endrick et le Real Madrid n’a pas totalement fermé la porte à une belle vente au prochain mercato. Son prix n’a toutefois pas encore été fixé par la direction de la Casa Blanca.