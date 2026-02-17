À LA UNE DU 17 FéV 2026
[15:40]Stade Rennais : une grosse nouvelle confirmée pour Haise et Beye… qui fait les affaires de l’OM
[15:30]OM : de retour à Marseille, McCourt a remis de l’ordre et pris une décision radicale liée à la vente ! 
[15:00]ASSE : coup dur pour Montanier avant Laval
[14:30]FC Barcelone : Flick sonne l’alerte, le vestiaire est à bout
[14:00]FC Nantes : la folle rumeur Aristouy à l’OM ! 
[13:30]OL Mercato : coups de tonnerre pour l’avenir d’Endrick et de Fonseca ! 
[13:03]OM : Longoria déclassé par McCourt et pris à partie par des supporters, la date de son départ déjà programmée ?
[12:50]ASSE : Duffus au coeur d’une embrouille à Guingamp !
[12:37]OM : Beye arrive à Marseille, les détails de son contrat sont connus !
[12:16]PSG : ça chauffe dans le vestiaire après les déclarations tapageuses de Dembélé à Rennes !
OL Mercato : coups de tonnerre pour l’avenir d’Endrick et de Fonseca ! 

Par Bastien Aubert - 17 Fév 2026, 13:30
💬 Commenter
Paulo Fonseca (OL)
Si Paulo Fonseca ne semble pas spécialement inquiet au sujet de son avenir à l’OL, Endrick pourrait déjà se faire du souci pour le sien au Real Madrid.

Invité à répondre à la question de son avenir à l’OL après la victoire contre l’OGC Nice ce dimanche au Groupama Stadium (2-1), Paulo Fonseca a affiché une certaine sérénité. 

« Je suis vraiment bien ici. Pour moi, cette question n’est pas importante maintenant. Notre relation avec Matthieu (Louis-Jean), Michael (Gerlinger) et Michele (Kang) est très transparente et bonne. On a du temps pour en parler, je ne suis pas préoccupé par cette situation », a-t-il glissé en conférence de presse.

Le Real Madrid pas fermé à une vente d’Endrick ?

Si l’OL veut déjà prolonger Fonseca, il sait aussi qu’Endrick ne poursuivra pas à Lyon après son prêt de six mois. Selon Fichajes, l’attaquant brésilien va rentrer au Real Madrid cet été avance aucune garanties de rester dans la capitale espagnole la saison prochaine.

Plusieurs formations de Premier League, dont le nom n’a pas été identifiée, ont déjà demandé des renseignements au sujet d’Endrick et le Real Madrid n’a pas totalement fermé la porte à une belle vente au prochain mercato. Son prix n’a toutefois pas encore été fixé par la direction de la Casa Blanca.

