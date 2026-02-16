À LA UNE DU 16 FéV 2026
OL : une autre recrue qu’Endrick fait sensation à Lyon, Memphis Depay aux oubliettes !

Par Laurent Hess - 16 Fév 2026, 17:00
Arrivé discrètement à l’OL, Pavel Sulc a déjà mis tout le Groupama Stadium à ses pieds. L’attaquant tchèque de 25 ans n’en finit plus de surprendre depuis son arrivée sous le maillot lyonnais, dynamisant l’attaque de l’OL par son efficacité et ses inspirations. Sa récente prestation face à Nice n’a fait que confirmer ce sentiment d’évidence.

Pavel Sulc à coûté à l’OL7,5 millions d’euros l’été dernier. Mais ses états de service ne laissent aucune place aux doutes : cet investissement en valait la peine !

Statistiques impressionnantes : 20 buts en 30 matchs

Déjà auteur de 13 buts et de 7 passes décisives, Sulc affiche un rendement exceptionnel pour ses 30 premiers matchs toutes compétitions confondues. Avec une implication directe sur vingt réalisations, le nouveau numéro 9 a d’emblée placé la barre très haut.

Son efficacité lui permet de tutoyer le haut du classement historique du club, comme le montre le parcours de Sulc vers le top 100 des buteurs de l’OL notamment remarqué ces dernières semaines.

Sulc sur les traces de Memphis Depay

Atteindre le cap des 20 buts dès la première saison lyonnaise, personne n’y était parvenu depuis Memphis Depay en 2017. Sulc égale donc un record symbolique, illustrant son adaptation fulgurante et la place qu’il prend dans le cœur des supporters.

L’enthousiasme autour du Tchèque grandit au fil des semaines comme en témoigne la performance remarquable de Pavel Sulc face à Nice, où son influence a été décisive, marquant un peu plus de son empreinte la saison lyonnaise.

Un atout décisif dans la réussite de l’OL

Avec Endrick, très prolifique lui aussi depuis son arrivée le mois dernier, Pavel Sulc incarne la nouvelle dynamique d’un OL qui reste sur 13 victoires toutes compétitions confondues et fonce vers la Ligue des champions. Inimaginable il y a encore quelques semaines. Et plus encore l’été dernier lorsque le club était menacé de rétrogradation administrative…

Pour revivre en détail les exploits lyonnais et l’influence de Sulc dans ce renouveau, plongez dans cet éclairage complet sur la saison de Sulc à Lyon.

